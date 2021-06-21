「捐快篩劑被酸」吳宗憲暴怒要告了　安和里長：一字都不會改

▲針對吳宗憲揚言提告，永和區安和里長強調，文章內容他都確認過，不會因為對方要提告，就更改內容。（圖／圖／翻攝自鄧長安、吳宗憲臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

綜藝天王吳宗憲日前宣布，花3千萬捐11萬個新冠快篩劑，提供給全台里長索取，不料被台北永和區安和里里長鄧長安質疑，聲稱該行為只是為了衝PGTalk下載量，甚至發文「抱歉，吳天王，里長不當免費打工仔」，氣得他決定請律師提告。對此，鄧長安強調，文章內容他都確認過了，不會因為對方要提告，就更改內容。

吳宗憲日前以通訊軟體PGTalk執行長身分，宣布要捐出11萬個新冠肺炎快篩劑，希望能與各地的村里辦公處合作，阻斷隱藏在民間、沒有被發現的感染源，一起為台灣的防疫盡一份心力，有需要的里長均可以透過網路申請，不過申請程序卻引發里長不滿。

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鄧長安18日在網路放上了一個「一頁式網頁」，開頭就清楚寫下「抱歉，吳天王，里長不當免費打工仔」，接著質疑吳宗憲捐贈快篩劑，根本是假好心真行銷。他說「通訊軟體市場難拓，投資行為有賺有賠，勿拿善舉包裝行銷，赤拳雙手緊套白狼，拖累全台里長下水，兩面非人免費打工」。

▲鄧長安質疑吳宗憲，捐贈快篩劑只是為了行銷。（圖／翻攝自臉書）

針對質疑，吳宗憲20日親自在直播中回擊，表示「我賣房子捐都可以，他X的台灣是我們的」、「不要老百姓做好事，還要受委屈」、「真倒霉，花幾千萬準備快篩，下載一下會死嗎，掉一塊肉嗎？」、「我們是靠這個賺錢嗎」、「鄧里長我警告你，沒有出來把這件事處理完畢，那你就要去法院解釋」。

對於團隊捐快篩劑的美意被誤會，他也難過說「我們捐2、3000萬做公益，說我們廣告，我覺得很悲傷，不做里長服務的事，做打油詩，不服來戰，搞一堆只為了批我，沒講一件事對的，引進來我們可以賣，但我們不賣做公益」、「太生氣了，全台有2000位里長做了，鄧長安我們沒有要你錢」。

針對吳宗憲的批評、揚言提告等，鄧長安表示，由於申請方式，需要下載、註冊APP並填寫身分證，認為牽扯到個資相當不妥，且也有其他里長持同樣看法，覺得吳宗憲的捐贈可以更圓融。至於提告問題，他強調，所有發出的文章內容，他都確認過，不會因為對方要提告，就更改任何一字，說出去的話就必須負責。

其實鄧長安已經不是第一次爆出爭議，他2015年曾經在臉書發文，內容要求大家不要再餵流浪貓狗了，如果有又有里民抱怨流浪狗、貓造成損害或環境不潔，他就會請相關單位撲殺，「這麼有愛心，就給我帶回家養，不然你的愛心就會殺了他」。當年文章曝光後，被網友質疑恐嚇，也引發動保人士不滿。