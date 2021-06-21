　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「捐快篩劑被酸」吳宗憲暴怒要告了　安和里長：一字都不會改

▲▼吳宗憲揚言告永和里長 里長：捐贈可以做得更圓融。（圖／圖／翻攝自鄧長安、吳宗憲臉書）

▲針對吳宗憲揚言提告，永和區安和里長強調，文章內容他都確認過，不會因為對方要提告，就更改內容。（圖／圖／翻攝自鄧長安、吳宗憲臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

綜藝天王吳宗憲日前宣布，花3千萬捐11萬個新冠快篩劑，提供給全台里長索取，不料被台北永和區安和里里長鄧長安質疑，聲稱該行為只是為了衝PGTalk下載量，甚至發文「抱歉，吳天王，里長不當免費打工仔」，氣得他決定請律師提告。對此，鄧長安強調，文章內容他都確認過了，不會因為對方要提告，就更改內容。

吳宗憲日前以通訊軟體PGTalk執行長身分，宣布要捐出11萬個新冠肺炎快篩劑，希望能與各地的村里辦公處合作，阻斷隱藏在民間、沒有被發現的感染源，一起為台灣的防疫盡一份心力，有需要的里長均可以透過網路申請，不過申請程序卻引發里長不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄧長安18日在網路放上了一個「一頁式網頁」，開頭就清楚寫下「抱歉，吳天王，里長不當免費打工仔」，接著質疑吳宗憲捐贈快篩劑，根本是假好心真行銷。他說「通訊軟體市場難拓，投資行為有賺有賠，勿拿善舉包裝行銷，赤拳雙手緊套白狼，拖累全台里長下水，兩面非人免費打工」。

▲▼吳宗憲揚言告永和里長 里長：捐贈可以做得更圓融。（圖／翻攝自臉書）

▲▼吳宗憲揚言告永和里長 里長：捐贈可以做得更圓融。（圖／翻攝自臉書）

▲鄧長安質疑吳宗憲，捐贈快篩劑只是為了行銷。（圖／翻攝自臉書）

針對質疑，吳宗憲20日親自在直播中回擊，表示「我賣房子捐都可以，他X的台灣是我們的」、「不要老百姓做好事，還要受委屈」、「真倒霉，花幾千萬準備快篩，下載一下會死嗎，掉一塊肉嗎？」、「我們是靠這個賺錢嗎」、「鄧里長我警告你，沒有出來把這件事處理完畢，那你就要去法院解釋」。

對於團隊捐快篩劑的美意被誤會，他也難過說「我們捐2、3000萬做公益，說我們廣告，我覺得很悲傷，不做里長服務的事，做打油詩，不服來戰，搞一堆只為了批我，沒講一件事對的，引進來我們可以賣，但我們不賣做公益」、「太生氣了，全台有2000位里長做了，鄧長安我們沒有要你錢」。

針對吳宗憲的批評、揚言提告等，鄧長安表示，由於申請方式，需要下載、註冊APP並填寫身分證，認為牽扯到個資相當不妥，且也有其他里長持同樣看法，覺得吳宗憲的捐贈可以更圓融。至於提告問題，他強調，所有發出的文章內容，他都確認過，不會因為對方要提告，就更改任何一字，說出去的話就必須負責。

其實鄧長安已經不是第一次爆出爭議，他2015年曾經在臉書發文，內容要求大家不要再餵流浪貓狗了，如果有又有里民抱怨流浪狗、貓造成損害或環境不潔，他就會請相關單位撲殺，「這麼有愛心，就給我帶回家養，不然你的愛心就會殺了他」。當年文章曝光後，被網友質疑恐嚇，也引發動保人士不滿。

吳宗憲 Jacky Wu 發佈於 2021年6月20日 星期日
ET快訊
北農45人確診！指揮中心助設快篩站　農委會回應了

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打噴嚏次數增加也是「染疫症狀」！醫師揭關鍵：這類人要注意

賈永婕捐「146台PAPR呼吸神器」　亞東醫院護理師實穿讚：好涼爽

「捐快篩劑被酸」吳宗憲暴怒要告了　安和里長：一字都不會改

快訊／北農45人確診！指揮中心助設快篩站　農委會回應了

美國贈250萬劑疫苗抵台　陳時中「連兩次道謝」：心裡很感動

快訊／國家級警報響了！花蓮22:50規模4.9地震　最大震度4級

他拿紓困金衝運彩　「2天賺進5萬」激動喊：要繼續拚嗎

確診女遇暖男「送水」！竟是直銷要2793元　還肉搜家屬討錢

快訊／水神+雷神齊聚！暴雨彈再襲　6縣市徹夜灌大雨全台將變天

起床就要面對「包裹地獄」　物流員工眼神死：每天上班都破12小時

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

250萬劑莫德納疫苗起飛影片曝！ 蔡英文IG公開畫面：謝謝美國政府

東港防疫便當塞滿黑鮪魚、海膽　「成本800元起跳」業者用料超大方

確診阿嬤用湯匙撬開病房逃跑！ 醫護「製作填充娃」成功安撫情緒

打噴嚏次數增加也是「染疫症狀」！醫師揭關鍵：這類人要注意

賈永婕捐「146台PAPR呼吸神器」　亞東醫院護理師實穿讚：好涼爽

「捐快篩劑被酸」吳宗憲暴怒要告了　安和里長：一字都不會改

快訊／北農45人確診！指揮中心助設快篩站　農委會回應了

美國贈250萬劑疫苗抵台　陳時中「連兩次道謝」：心裡很感動

快訊／國家級警報響了！花蓮22:50規模4.9地震　最大震度4級

他拿紓困金衝運彩　「2天賺進5萬」激動喊：要繼續拚嗎

確診女遇暖男「送水」！竟是直銷要2793元　還肉搜家屬討錢

快訊／水神+雷神齊聚！暴雨彈再襲　6縣市徹夜灌大雨全台將變天

起床就要面對「包裹地獄」　物流員工眼神死：每天上班都破12小時

衝刑案現場撞車！海山分局偵查隊副座掛彩　偵防車全爛3人傷

震撼！今年首度「水庫滿了」自然溢流　進雨2970萬噸最大雙贏家出爐

打噴嚏次數增加也是「染疫症狀」！醫師揭關鍵：這類人要注意

賈永婕捐「146台PAPR呼吸神器」　亞東醫院護理師實穿讚：好涼爽

打完疫苗仍確診！變種病毒傳染力強　日專家憂第5波疫情將來襲

米蘭達已連5場優質先發　卡本特挨2轟苦吞第7敗

「捐快篩劑被酸」吳宗憲暴怒要告了　安和里長：一字都不會改

北農驚爆45人群聚感染！　美女議員分析：北市府犯了「4個錯誤」

父親節快樂！印地安人放溫馨合照　張育成分享感人影片

畫面曝！豐田86跑山「時速破百」逆向超車　撞到180度迴轉卡車內

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

生活熱門新聞

天天包裹地獄　物流員工眼神死

快訊／北農45人確診！農委會回應了

大師預言疫情「這天」過後好轉

即／暴雨彈再襲　6縣市徹夜灌大雨

他拿紓困金衝運彩　2天賺進5萬

確診女遇暖男「送水」！竟是直銷要2793元

嬤打疫苗！醫驚「心臟快不跳了」急勸：打完倒下去不知算誰的

國家級警報響了！花蓮22:50規模4.9地震

美國贈250萬劑疫苗抵台　陳時中連兩次感謝

「滯留鋒」接力狂襲　雨最猛時間曝

士長照機構瞞疫情　47人群聚已3死

250萬劑疫苗抵台　網揭「時間點不單純」

調整疫苗接種順序「沒記錄」　莊人祥回應了

體恤她用養老本支薪！員工自願留職停薪

更多熱門

相關新聞

北農45人群聚感染！美女議員：北市府犯4錯誤

北農45人群聚感染！美女議員：北市府犯4錯誤

台北農產運銷公司工作場域傳出群聚感染，目前已累積45人確診，包括20名員工、18名批發市場、零批場攤位承銷商以及7名確診的包菜派遣工。民進黨台北市議員許淑華對此表示，台北市政府犯了「4個錯誤」，分別是北市衛生局對北農「沒有擴大匡列對象」、「沒有強制快篩」、「沒有立即停業」、「沒有具體防護措施」，才會導致北農群聚越滾越大。

快訊／北農45人確診！農委會回應了

快訊／北農45人確診！農委會回應了

美國贈250萬劑疫苗抵台　陳時中連兩次感謝

美國贈250萬劑疫苗抵台　陳時中連兩次感謝

等著打莫德納疫苗？陳其邁：效果與AZ同

等著打莫德納疫苗？陳其邁：效果與AZ同

美贈250萬劑莫德納！蔣萬安脫口2句話

美贈250萬劑莫德納！蔣萬安脫口2句話

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒台灣疫情新冠吳宗憲鄧長安

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！

天天包裹地獄　物流員工眼神死

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

快訊／北農45人確診！農委會回應了

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

吳亦凡、王思聰遭爆揪「5男尬80女」極樂趴

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

等著打莫德納疫苗？陳其邁：效果與AZ同

大師預言疫情「這天」過後好轉

即／暴雨彈再襲　6縣市徹夜灌大雨

他拿紓困金衝運彩　2天賺進5萬

快訊／群聚感染擴大！北農員工＋派遣工＋承銷人「共45人確診」

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面