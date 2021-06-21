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別怪罪打AZ疫苗猝死　高醫院長曝「台灣去年日死200長者」

記者黃翊婷／綜合報導

全台15日開始進行大規摸接種疫苗，卻陸續傳出猝死案例，掀起民眾恐慌，甚至出現緩打潮。高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文20日在高雄市政府防疫會議會後記者會上提到，即使在未接種疫苗的情況下，平均每日會有200多名75歲以上長者死亡，整體而言，接種疫苗還是利益大於風險，對年長者形成的保護力也非常重要。

鍾飲文。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

▲鍾飲文認為，整體而言，接種疫苗還是利益大於風險。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

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鍾飲文先以美國為例，他提到，美國目前大概有3億2800萬的人口，到6月18日為止，疫苗已施打3億1204萬劑，施打劑數占總人口比率94.50％，施打兩劑占總人口比率44.39％，至少施打一劑占總人口比率52.71％，所以美國很多州現在都已經解禁，這也是台灣的目標。

而美國目前主要施打的疫苗包含輝瑞、莫德納以及嬌生，各州自去年底開始施打，大規模全面性的施打則是從今年1月21日開始。鍾飲文指出，美國全面性開打疫苗後，死亡比率明顯下降，其中大於80歲的族群死亡率明顯降低，所以他特別提醒，65歲至70歲的長者，有需要的話還是接受疫苗接種，會形成比較好的保護力。

▲▼國內持續為高齡長者大規模施打AZ疫苗,但陸續傳出施打後猝死的案例,近日來各接種站人潮明顯減少,疑似出現緩打潮,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家。（圖／記者李毓康攝）

▲AZ疫苗大規模開打後傳出猝死案例，各接種站人潮明顯減少。（圖／記者李毓康攝，下同）

台灣方面，鍾飲文表示，80歲以上的確診者重症比率達43％，比20至29歲的重症率2.4％，足足多了20倍，而80歲以上的致死率達到27％，比起30至39歲的0.3％也高出許多。

至於大家最擔心的長者打疫苗會不會很危險，鍾飲文解釋，根據109年度人口統計資料，台灣目前75歲以上的人口大概有140萬人，同年度75歲以上死亡人數為9萬5367人，粗死亡率為66.54％，由此可知，即使在未接種疫苗的情況下，預期平均每日都會有200多名75歲以上長者死亡，但疫苗對長者的保護力相當重要，所以還是會建議施打。

另外是關於疫苗的副作用，鍾飲文強調，接種疫苗後觀察30分鐘是很重要的，疫苗會直接引起的死亡為過敏性休克（窒息死亡），這類型的嚴重過敏反應有85％會在30分鐘內發生；與疫苗有關的血栓則主要出現在腦部、肺部或深部靜脈，但大多在接種後第5天到第16天出現，不太可能打完疫苗隔天就血栓死亡，有些體質特別的人甚至會在28天之後才發生。

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲長者接種AZ疫苗的副作用較少。

鍾飲文說，AZ疫苗開始打的時候，年輕人的副作用比較大，年長者因為免疫系統降低、抗體生成少，反而不容易形成副作用，有些民眾擔心自己患有有高血壓、糖尿病、腎臟病、心臟病，或是中風過、肝臟不好、免疫不全、肥胖、吸菸、貧血等等，能否接種疫苗，其實這些都不是疫苗的禁忌症，只要控制穩定，仍會建議65歲以上男性，或是住在安養長照機構、洗腎等慢性病長者主動接種疫苗。

另外，鍾飲文提醒，如果是仍在接受治療的癌症病人，只要控制得當，也可以接種疫苗，只是淋巴癌或白血病的患者，若有接受細胞或幹細胞移植這類型的創新療程，其中有用到CAR-T治療，會建議在相隔3個月之後再施打疫苗。

鍾飲文說，若是最近剛出院的人，代表病情還不穩定，可以考慮暫緩施打疫苗，等到病情穩定之後再接種，「整體而言，接種新冠肺炎的疫苗還是利益大於風險，建議市民朋友就像市長講的，打好打滿。」

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