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台積電不只500萬劑疫苗！基金會「五大善舉」掀熱議：不愧護國神山

▲▼ 台積電慈善基金會董事長張淑芬，舉辦公益記者會，分享過去兩年慈善成果。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電慈善基金會和董事長張淑芬，共捐贈2萬5000份醫療物資包。（資料照／記者高兆麟攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣疫苗荒問題爆發後，鴻海創辦人郭台銘宣布欲採購500萬劑BNT（輝瑞）疫苗，而台積電也將為台灣購買500萬劑BNT疫苗，再一次成為台灣的「護國神山」。不過一名網友列舉5點指出，台積電慈善基金會再疫情中做得更多，而且「他們沒有大聲做秀」，大讚不愧是護國神山台積電。

原PO在臉書發文表示，當台積電宣布採買500萬劑BNT疫苗給台灣時，「全台才知道，這隻默默鴨子划水的台積電多有心。」不過她指出台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬女士所主持的台積電慈善基金會，在疫情中早已做了許多事情。

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原PO列出以下五點
1.捐了10台零接觸採檢站給台灣，約莫8000萬
2.捐贈2萬5000份醫療物資包，內有隔離衣隔離鏡，髮帽，藍色鞋，乳膠手套，給第一線醫護人員
3.捐贈400台呼吸器給各醫院與防疫旅館
4.捐贈數千台筆電，網路分享器給偏鄉貧窮孩子．在居家隔離時繼續上課
5.提供數千包調理包與1500箱食物給1919食物銀行，幫助弱勢家庭老人孩童度過斷糧危機，並自付運費

「以上這些事情，他們沒有大聲做秀」，原PO大讚台積電為台灣土地的付出不只是以捐款的方式，還有更多實際行動，且從高雄氣爆、地震災難、太魯閣事故等至今，所做善舉都做好做滿，「不愧是護國神山台積電」。

台積電慈善基金會為社會做出的善舉在其官方網站可見，此前也有相關新聞報導，而此次台積電與鴻海合計共購買1000萬劑BNT疫苗的消息，也再次讓台灣民眾注意到台積電及其基金會對社會的貢獻。

網友紛紛留言，「默默行善，真不愧是台灣第一大企業，值得榜樣」、「默默行善不做表面功夫」、「零接觸採檢數量目前已經超過十台了」、「真的，我們在高雄的人感受最深。」

►台積電奏慈善三部曲　防疫仍關懷社會散播愛心

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