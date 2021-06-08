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中醫師指導按摩3穴位　疫情宅在家也能提升免疫力

▲部立南投醫院中醫師指導按摩特定穴道，宅在家就能提升免疫力。（圖／部立南投醫院提供）

▲部立南投醫院中醫師指導按摩特定穴道，宅在家就能提升免疫力。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

面對疫情延燒、3級警戒延至6月底，民眾多配合政策居家防疫，儘量宅在家、減少外出；衛福部南投醫院中醫科表示，除了戴口罩、勤洗手、避免不必要的人際接觸，平時在家也可多按摩養氣、補腎、補脾胃的3穴位，居家保養來自我提升免疫力。

▲養氣穴位。（圖／部立南投醫院提供）

▲養氣穴位。（圖／部立南投醫院提供）

養氣穴位包括「氣海」（肚臍下1.5寸，即食指中指併攏的寬度）、「關元」（肚臍下3寸，即食指到小指併攏的寬度）。醫師賴卉蓮指出，氣海為先天之氣聚集之地，關元則掌管貯存先天元氣，以大拇指指腹按摩可以達到調補元氣的作用，體質偏寒的人也可以搭配溫敷，有調中補氣的效果。

▲補腎穴位「太谿」。（圖／部立南投醫院提供）

▲▼補腎穴位「太谿」和「復溜」。（圖／部立南投醫院提供）

▲部立南投醫院指按3穴位按摩，在家就可提升免疫力。（圖／部立南投醫院提供）

補腎穴位包括「太谿」（足內側，內踝尖後方與阿基里斯腱之間的凹陷處）、「復溜」（小腿內側，太谿上2寸食指到無名指的寬度）。賴卉蓮表示，中醫認為｢腎為先天之本」，太谿為足少陰腎經的原穴，腎經的氣血都由此向外轉輸，按壓太谿可以補腎陽益腎陰；復溜為腎經的經穴，也是治療身體水液失調的要穴，按壓復溜有補腎滋陰、利水消腫的功效。

▲補脾胃穴位。（圖／部立南投醫院提供）

▲補脾胃穴位。（圖／部立南投醫院提供）

補脾胃穴位包括「合谷」（拇指與食指併攏，肌肉隆起最高點）、「足三里」（膝下三寸四指幅，脛骨旁開一寸拇指的寬度）。賴卉蓮說，中醫認為脾胃為後天之本，合谷屬手陽明大腸經，具有疏散風邪、和胃通腸的功效；足三里屬足陽明胃經，具有健脾合胃補益氣血的功效，按壓合谷和足三里可改善腸胃機能，促進營養吸收和代謝，提升免疫力。

賴卉蓮提醒，在按壓穴位時，同一穴位可按壓約1至2分鐘，有酸、麻、脹的感覺即可達到效果，不需要用力揉壓，以免過度刺激，反而受傷；在疫情當下、避免外出的同時，除可藉由規律作息、飲食均衡來保持抵抗力，在家時不妨按壓穴位來提升免疫力。
 

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