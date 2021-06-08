端午一定要守住！疫情下降趨勢明顯　專家曝「628可望降級」

▲醫師呼籲，端午連假真的一定要守住，人流移動千萬要控制住。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／採訪報導

中央流行疫情指揮中心今（8）公布新增219例確診病例，接連2天病例數較少，感染科醫師也認為，的確是有下降的趨勢，但一定要注意端午連假的人流管制，若都是穩定的情況下，基本上到28日可望降級。且醫師也提到，以目前數據來看，讓人較放心的地方就是中南部看起來是有守住的，因此端午節千萬不能鬆懈了。

衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬受訪分析目前疫情趨勢，他直言，假如扣掉苗栗移工的狀況，病例數應該可以降到2百以下，其中重災區的雙北目前看起來更是有疫情下降的狀態。但醫師也提醒，比較可惜的地方是，新北下降的幅度不夠大，「熱區的處理要再好一點」，因為以台北而言，已經降到一半以下，但新北還處在一百多例的狀態，仍要特別留心。

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黃高彬指出，以一週病例數加總來說，疫情「下降的蠻明顯的」，如果苗栗電子廠的狀況都控制得好，整體而言的確是樂觀的。但醫師特別叮嚀，接下來要迎接端午連假的挑戰，民眾的移動一定要加強管制，假設沒守好，「連假後2週就會很慘」。

黃高彬解釋，潛伏期來說，連假被感染，正常發病日約是5到7天，後一星期就是「最重要觀察期」，再往後一週如果也都沒問題，就代表連假有控制住，換言之，6月14日為端午節，觀察到6/28區間，如果都沒問題，就可望降級，否則民生經濟再這樣下去，會受到極大的衝擊。

▲指揮中心公布本土病例疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）