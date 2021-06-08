南科擴大量能篩檢站9日起啟用　日篩1500人次協助落防疫安全

▲台南市長黃偉哲公布南科擴大量能篩檢站9日起啟用，篩檢站的擴大量能是每日1500人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲8日公布南科擴大量能篩檢站9日起啟用，篩檢站的擴大量能是為落實南科園區與移工宿舍的防疫措施，強力扼阻與避免傳播鏈擴大。

台南市長黃偉哲表示，鑑於京元電子的移工群聚感染，不但影響到本國籍的員工，也將疾病外擴至其他廠區，隨著南科擴大量能的篩檢站建置完畢與啟用，希望能藉著擴大篩檢的量能，來因應南科每日約有8千名的移工在生產線上，並因多位移工通常集中同宿一個房間，採密集住宿的情況，盡早來讓移工瞭解他本身的身健有無受到感染，並加強後續的自護護人作為。

衛生局長許以霖表示，日前已迅速偕同台南市各大醫院協助，從6月7日起由各大醫院派遣醫護進駐南科協助快篩，目前首批進駐的醫療院所為永康奇美、柳營奇美、安南醫院、部立台南醫院與部立新營醫院。8日南科大型篩檢站已建置完畢，9日啟用將就廠區的移工與員工進行篩檢，預計每日可篩1500人次以上，希望提供企業快篩就近場域與降低園區員工罹病的風險。

至於移工的篩檢部分，台南市衛生局將配合勞工局稽查時，針對高風險移工篩檢，及要求仲介公司及僱主執行企業快篩計畫外，並針對大型移工宿舍設立行動快篩站。南科大型篩檢站快篩將會在檢測20分鐘後呈現結果，對於呈現陽性結果的人員將會採取PCR採檢，並請對方回到防疫旅館或隔離宿舍等待進一步的檢驗結果；對於快篩檢測陰性的人員會再加強衛教宣導，請務必遵守防疫作為與措施。

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