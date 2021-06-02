梅雨進帳980萬噸　日月潭湖光山色「雲氣繚繞」美景重現

▲日月潭水位慢慢止跌回升，湖光山色、雲氣繚繞的美景重現。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

連日梅雨挹注，日月潭旱象終於稍微趨緩，日月潭水庫主管單位台電指出，近日這波雨勢讓蓄水量增加980噸，水位也上升1.85米，雖然潭岸乾涸和礫石裸露情形仍在，但湖光山色、雲氣繚繞的景象終於重現。

據水利署監測資料，日月潭截至今天早上7時，蓄水率為32.23%，水位為735.95公尺，距滿水位的748.48公尺尚有12.53公尺；不過因為上游集水區的武界壩也受惠於梅雨，下游日月潭放水量始終大於進水量的窘況也有改善。

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▲日月潭水位慢慢止跌回升。（圖／翻攝「再發現。感動日月潭!」官方粉專）

台電指出，日月潭平時仍必須保持10CMS放水量供應下游農業灌溉之用，甚至得供水救援發電，所幸日月潭區近日在大雨狂降之際，自武界壩的取水量最高曾達到50CMS（每秒立方公尺），爾後隨著雨勢緩和，取水量逐步降低到25CMS，「賺的總算夠花」，盼望梅雨持續補充蓄水，早日解除旱象。

▲日月潭水位慢慢止跌回升。（圖／翻攝雲品溫泉酒店日月潭即時影像）

日月潭國家風景區管理處也在官方粉專貼出日月潭涵碧步道的美照，「全長約1.5公里的涵碧步道，沿路蓊鬱的花草樹木與林蔭，走起來輕鬆愜意，夏季蝴蝶飛舞、野薑花香撲鼻」，邀請民眾在疫情過後來這段療癒的步道走走。



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