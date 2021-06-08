「國內疫情要再歸零很難」　蘇貞昌：朝向8月底趨緩來努力

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，行政院長蘇貞昌8日表示，國內疫情在這幾天漸漸趨於穩定，「但疫情已經這樣的情況，要再歸零那是很難」，希望疫苗快點寄來、生產成功才能快點施打，政府很希望疫情在8月底以後趨緩，現在也正在努力。

蘇貞昌8日率領相關部會首長，赴立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫），並備質詢。

民進黨立委蘇治芬質詢時詢問，台灣疫情何時才會趨緩。蘇貞昌表示，過去台灣在境外防疫很好，現在疫情已經在國內爆發，謝謝國人同胞的配合，才沒有讓數字像幾何級數一樣跳升。

蘇貞昌指出，這幾天國內疫情漸漸趨於穩定，「但疫情已經這樣的情況，要再歸零那是很難」，希望國人同胞一定要遵守中央流行疫情指揮中心的規範與指引，大家盡量減少移動，非必要不要讓自己成為傳播者。

蘇貞昌也說，疫苗希望能快點進來、生產有成功才能快點施打，只有這樣才能讓疫情穩定，國外也是這樣，哪怕是最先進的美國，都是經過了一多才撐住，台灣還要加油。

蘇治芬再問，台灣疫情是否能在8月底以後趨緩。對此，蘇貞昌回應，「我們很希望，正在努力」。

蘇治芬指出，從去年2月到現在，疫情已經過了16個月，時間相當漫長，我國在去年與今年受到的經濟衝擊、生活型態都不一樣，去年比較針對外銷，今年則是內需市場，詢問政府是否還會有另一波紓困。

蘇貞昌說明，這次的紓困預算高達2600億，有很大部分著重在受衝擊的個人與產業，這部分也比去年提高、放寬很多，會有733萬人受惠，另外還有立法院同意的1600億，也要就相關產業、個人進行滾動式檢討，如果還有不足的地方，還需要立法院繼續給予幫忙。

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