5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰？來看南投首例

▲竹山分局查獲5人違反群聚規定，遭南投衛生局重罰85萬元。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

疫情嚴峻，原在養生館工作的陳姓女子因八大行業管制停業，受熟客邀請到住處作客，共5人同室飲酒聊天，遭警方查獲函送衛生局，不但創下全縣首例，南投縣衛生局今依法各裁處屋主30萬元、另名違反7天健康自主管理規定的林女遭罰25萬，其餘3人各10萬，共計85萬元。

竹山警分局指出，為強化防疫工作，近期加強查察轄內易群聚場所，前（22）日晚間10時50分警員行經鹿谷鄉初鄉某處民宅時，因屋內傳出喧嘩吵雜聲，進門盤查，當場發現有5名彼此並非親屬的民眾，明顯違反群聚規定。

警方調查，這5名民眾在屋內群聚喝酒聊天，其中還有2名大陸籍女子，其中一位陳姓女子領有居留證，原本在養生館上班，但養生館因疫情關係停業，疑似應熟客之約在晚間前往聊天；另名林姓女子於今年5月4日入境，執行14天居家檢疫期滿，卻違反7日自主健康管理的規定，私自外出。

竹山分局員警隨即依違反《傳染病防治法》67條，將5人函報南投縣衛生局裁罰，可處6至30萬元罰鍰；南投縣衛生局長黃昭郎指出，5人違反「室內5人以上室外10人以上聚會」及「自主健康管理對象應遵守之注意事項」規定，提供群聚場地的屋主處以最重30萬罰鍰、其他4人罰10萬元，而林女違反自主健康管理規定，加重裁罰15萬元，5人總計得繳納85萬元。

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