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快篩機動隊揪出「萬華2確診者」！社區67排隊篩檢　下一站曝光

▲▼機動快篩隊。（圖／《東森新聞》）

▲快篩機動隊前往萬華某社區執行任務，找出2名確診者。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

台北市府成立行動快篩站，7日到萬華某社區篩檢67人，找出2名PCR陽性確診者。台北市副市長黃珊珊表示，未來若有區域造冊超過100人，快篩隊就會到場幫忙快篩。

北市快篩隊7日前往萬華區，對67人進行篩檢，其中2人PRC陽性確診，後續由防疫救護車送往防疫旅館。黃珊珊指出，後續只要造冊超過100人，快篩隊就會幫忙快篩。

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至於造冊的任務，台北市府副發言人黃淨瑩說明，相關疫調結束後，會透過區長、里長等地方人士，來進行造冊，造冊完成後再來快篩。此外，根據台北市政府提出的資料，快篩隊9日、11日將前往環南市場執行任務。

▼黃珊珊表示，只要造冊超過100人，就會幫忙快篩。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市防疫快篩機動隊。（圖／台北市政府提供）

而根據《東森新聞》報導，進行快篩時，民眾排隊的隊伍間隔相當長的距離，等待護理師唱名、進行快篩。對此，當地居民看法兩極，有些人認為，若沒有症狀，就不會特別去快篩，以避免在快篩站感染的風險。

也有民眾說，還是希望能夠普篩，而快篩站設在住家附近，也十分方便，若沒有實際執行，也不曉得到底行不行得通。

黃珊珊也說，台北市有製作疫情的「科技儀錶板」，可以從儀表板上清楚看見，哪些區域屬於熱區型。

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