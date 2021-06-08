證實郭台銘買不到？　蘇貞昌曝「他手上沒有疫苗啊」

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中赴立院備詢。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者柯沛辰／綜合報導

針對佛光山和鴻海創辦人郭台銘日前說要捐疫苗，行政院長蘇貞昌8日表示，郭台銘想要捐，也必須手上有疫苗才行，因為現在連國外都缺，如果郭有疫苗，大家都會很高興。至於佛光山部分，衛福部長陳時中說，目前已請衛福部和嬌生接洽。

蘇貞昌、陳時中8日赴立法院備詢。國民黨立委鄭麗文質詢時關切，郭台銘和佛光山等民間企業、宗教團體希望買疫苗捐給台灣，到底有沒有辦法進來？

蘇貞昌答詢，佛光山部分已由政府接手來協調，而郭台銘要捐疫苗，也必須有疫苗。鄭麗文疑惑，「我聽不懂，意思是郭台銘騙了全台灣的人？佛光山也騙人？」、「郭台銘買不到疫苗嗎？」

蘇貞昌雙手一攤，再次強調「對啊，他（郭台銘）手上沒疫苗啊」、「佛光山也一樣」。不過，蘇隨即解釋，鄭麗文誤會了他的意思，他並沒有說郭台銘、佛光山騙人，而是說現在連國外都沒有疫苗，如果郭台銘手上真的有，政府當然會很高興。

陳時中補充，還不清楚佛光山的對口是誰，已經請衛福部繼續和嬌生洽談，而郭台銘的部分，其提供的文件及細節都很清楚，但衛福部現在不能確定他手上有沒有貨，所以已經發函BNT詢問：何時有現貨，或需要哪些手續？

陳時中說，如果郭台銘那邊可以順利，政府也會把EUA（緊急授權）準備好，到時候速度就會快一些，將全力協助。

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