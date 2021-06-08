北部確診孕婦再傳好消息！成功脫離呼吸器、寶寶3採陰

▲北部34周確診產婦，在南投集中檢疫所和中山附醫聯手協助下順產。（圖／翻攝中山醫學大學附設醫院）

記者楊庭蒝／綜合報導

台中市中山醫藥大學附設醫院5月31日收治一名北部轉來負壓隔離病房的確診孕婦，院方評估孕婦有中度至重度呼吸窘迫，一旦持續血氧不足恐影響到胎兒，決定立即執行剖腹，最後好消息傳出，醫護團隊在1日只花26分鐘就完成手術，除了母子均安外，寶寶三次採檢皆為陰性，媽媽的生命跡象也很穩定。

中山醫學大學附設醫院8日下午在臉書粉絲專頁報喜，指出在5月31日收治的確診孕婦，在本月1日緊急進行剖腹後，寶寶三次採檢的結果在7日出爐，皆是呈現陰性反應；而母親也順利在8日上午成功脫離呼吸器，目前生命跡象穩定，醫護團隊也努力讓母子可以早日團聚。

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▲中山附醫臉書宣布母子均安好消息。（圖／翻攝自Facebook／中山醫學大學附設醫院，下同）

院方早前透露，這位堅強的媽媽自己填寫手術同意書和麻醉同意書，院方也立即組成新冠病毒感染緊急生產醫護團隊，包括感染症專科醫師王唯堯、麻醉部洪維德主任、婦產部陳進典教授、小兒感染科潘蕙嫻主任以及護理師等人，當嬰兒被抱出母親子宮的一剎那，宏亮的哭聲，在灰暗沉悶的疫情中，聽來格外令人振奮和感動，這也是中山附醫首次在負壓隔離病房內執行全身麻醉手術。

陳進典表示，不論是剖腹或自然產，只要在半無菌狀態下就可進行，由於當時狀況緊急，避免增加醫護人員染疫和孕婦感染風險，加上他開刀速度較快，採取腹膜外開刀方式，盡速讓嬰兒安全離開母體，否則嬰兒耗氧量會增加，雖然面對確診個案，但只要正確穿戴隔離裝、防水衣、手套和面罩就足夠，順利生產完，他和助手全身消毒、沖洗，即使有沾染到細菌，也都能清除掉，並沒有想像中可怕。