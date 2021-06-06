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3級警戒！降2級不可能升4級不敢　林右昌：「以撐待變」壓控疫情

▲降2級不可能升4級不敢 林右昌：「以撐待變」壓控疫情。（圖／翻攝自「林右昌UChange」臉書粉專）

▲3級警戒！降2級不可能升4級不敢，林右昌：「以撐待變」壓控疫情。（圖／翻攝自「林右昌UChange」臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

中央流行疫情指揮中心今（6日）公布基隆市有2名確診案例，基隆市長林右昌在防疫線上記者會中表示，樂見疫情在基隆趨緩，但仍請市民加強警覺，並認為目前疫情狀況來看，降二級不可能，升四級不敢，目前只能「以撐待變」，壓制、控制疫情，並加速疫苗施打速度。

林右昌指出，6日CDC公布基隆市有2名確診案例，其中（案11277）是80多歲女性，因身體不適就醫，經醫院預防性PCR採檢後確診，正在進行疫調中；（案11278）是70多歲男人，護理之家住民，原匡列熱區高風險接觸者，因身體不適送醫，經採檢確診並收治。

今日確診案例是近期最少1次，林右昌表示，雖樂見疫情在基隆趨緩，但因本市與雙北距離太近，在雙北仍是疫情重災區的此刻，還是要加強警覺，希望能持續控制基隆疫情。

林右昌說，目前疫情沒有樂觀的理由，實在沒條件降二級，但升四級的話衝擊太大，尤其現在台灣電子廠商滿手訂單，業績長紅，一旦升上四級，面臨的不只是停工損失，甚至可能衍生違約的鉅額賠償風險！因此，他認為現在只能「以撐待變」，盡可能壓制、控制疫情，並加速疫苗施打速度，才能縮短這個陣痛期。

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