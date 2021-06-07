三級警戒擬延長至6／28　行政院最快今疫情會議後公布

記者黃翊婷／綜合報導

全國三級警戒至6月14日，是否會再延長至28日，行政院發言人羅秉成表示，最快會在7日的疫情會議後宣布。但台北市長柯文哲直言，「6月14日要解除三級，我想這不太容易。」桃園市長鄭文燦也坦言不可能如期解除，希望民眾做好心理準備。

▲圖為新北市聯合醫院三重院區篩檢站。（圖／記者李毓康攝，下同）

由於國內本土疫情依舊嚴峻，本來全國疫情第三級警戒至6月14日，近期有諸多討論是否會延長至28日，加上京元電子和超豐電子爆發移工群聚事件，讓民眾十分憂心。行政院發言人羅秉成6日晚間表示，指揮中心已提出疫情評估及專家意見，並向行政院長蘇貞昌報告，若要再延長疫情警戒期，民生各方面勢必都會受到影響，這涉及到跨部會的事務，細節仍需待指揮中心的專家小組做最後確認，目前還沒有定案。

羅秉成指出，距離6月14日還有一段時間，相關單位會持續觀察疫情變化，行政院每日也會召開全國疫情會議，最快可能在7日疫情會後宣布結果，但最終還是要看指揮中心和學者專家的意見，以及疫情狀況而定。

▲部分商家受到疫情影響，選擇暫停營業。

至於三級警戒是否要再延長，台北市長柯文哲日前曾表示，「6月14日要解除三級，我想這不太容易。」而桃園市長鄭文燦6日在防疫記者會上也提到，「這段時間我們希望把活動降到最低，如果能夠減少90％的活動，那麼Ro值可下降到1以下，傳播鏈也比較容易阻斷，社區感染風險會降低，雖然6月14日快到了，但所有防疫人員都知道，6月14日要解除三級管制（警戒）是不可能的，目前還沒到轉折點，要有心理準備，必須要延長。」

另外，針對是否會建議中央升至四級警戒，新北市長侯友宜坦言，「疫情還在高峰期」，但已控制到一定的趨勢，並沒有再往上揚，相信只要繼續保持低度活動、擴大社區篩檢減少傳播鏈，趨勢就會緩緩下降。