為何美國送這麼多疫苗？AIT一圖藏玄機　他：原來台灣這麼重要啊

記者陳俊宏／綜合報導

美國跨黨派訪問團6日搭乘美軍C-17運輸機訪問台灣，宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗。而美國在台協會（AIT）也分享一張美國贈台疫苗圖，其中的端倪讓資深作家汪浩直呼，「台灣被AIT放大了好幾倍，原來在美國眼中台灣這麼重要啊！」

▼AIT放上了一張美國贈台疫苗圖，只見美國C-17運輸機從美國飛來台灣，一旁還畫有疫苗，而台灣和美國的面積差不多大。（圖／翻攝AIT臉書）

AIT在臉書說，美國參議員譚美•達克沃絲、丹尼爾•蘇利文和克里斯多福•昆斯6日抵台短暫停留，期間會見了蔡英文總統、外交部長吳釗燮以及國防部長邱國正；參議員譚美•達克沃絲宣布，美國預計將盡快把首批贈台的75萬劑疫苗運送來台，三位參議員感謝台灣在新冠疫情流行初期，對美慷慨捐贈防疫物資，並再次申明，美國對民主台灣之安全與繁榮的支持，堅若磐石。

AIT也放上了一張美國贈台疫苗圖，圖中可見美國C-17運輸機從美國飛來台灣，一旁還畫有疫苗，而台灣和美國的面積差不多大。對此，汪浩在臉書說，「台灣被AIT放大了好幾倍，原來在美國眼中台灣這麼重要啊！這就是為什麼美國送台灣這麽多疫苗，比送其他亞洲國家比例上高很多。A picture says a thousand words（一張照片勝千言）。」

▼由左至右為外交部長吳釗燮、美國參議員譚美•達克沃絲、克里斯多福•昆斯、丹尼爾•蘇利文。（圖／ETtoday直播）