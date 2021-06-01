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社會 社會焦點 保障人權

獨／朱學恒送指揮中心喪禮4花籃　命理專家楊登嵙：觸人楣頭是損德

記者郭世賢／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，名嘴朱學恒在今（1日）上午送4盆喪禮花籃至中央流行疫情指揮中心，並且標註「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」。對此，命理專家楊登嵙博士表示，輕則運勢不順，重則病痛連連，禍及子孫。

▲▼朱學恆送花藍至疾管署。（圖／記者宋良義攝）

▲朱學恆送花籃至衛生福利部疾病管制署。（圖／記者宋良義攝）

朱學恒1日上午表示，他在疾管署門口送上寫有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」的4盆高柱花籃，花籃卡紙文墨更寫上「朱學恆暨全體觀眾敬上」。

▲命理師楊登嵙。（圖／國際命學教授楊登嵙提供）

▲命理師楊登嵙博士。（圖／國際命學教授楊登嵙提供）

楊登嵙表示，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良。朱學恒送指揮中心喪禮花籃，侮辱前線滿足個人仇恨；觸人楣頭是損德，自己命格不夠硬，反而自取其辱，帶來霉運，輕則運勢不順，重則病痛連連，禍及子孫。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮標官陳時中受訪時僅說，疫情期間大家都非常忙碌，做正規的事就好。

行政院長蘇貞昌則透過臉書表示，自己主持完每天早上8時的行政院擴大防疫會議，會後得知有名嘴送了告別式的花籃到指揮中心，他認為這種行為非常不恰當，「詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道」。

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