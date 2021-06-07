死亡數飆升凸顯「3大警訊」！前疾管局長籲健保署：醫護需要援軍

▲台灣疫情死亡數飆升，張鴻仁點出3大警訊。（圖／記者宋良義攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣本土疫情未見趨緩，死亡數還不斷創新高，6日單日新增36例死亡個案。對此，陽明大學教授張鴻仁在臉書PO文，表示突然飆高的死亡數已凸顯出3大警訊，要求健保署「動起來」，採取措施支援第一線醫護人員，防止醫護體系崩解。

曾擔任前衛生署（衛福部）副署長、藥政處副處長、疾管署首任局長、健保局總經理的張鴻仁，5日在臉書PO文表示，在本波疫情爆發之前，指揮中心游刃有餘；但過去一個多月來烽火遍地，原先所仰賴的「國民素質」，在面對傳染力高、速度快，死亡率又高的變種病毒，只能勉強停住，讓疫情不惡化？然而5日突然飆高的死亡數已凸顯出3大警訊。

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▲前疾管署局長張鴻仁。（圖／資料照）

張鴻仁指出，首先是社區發生「死亡後才確診」，是疫情監控體系的失靈，「表示過去這段期間整體偵測量能還追不上病毒擴散的速度」；其次為重症照護的失能，每張重症病床，背後是一群兵疲馬困的醫護人員在苦撐，盼不到援兵也看不到未來。第三，用於治療重症的藥物不足且管制過嚴，「而除了瑞德西韋之外，許多新藥尚來不及進口。」

張鴻仁認為，這些背後的警訊顯示，健保可動用的資源尚未注入醫療體系，「首先是實施了15年的總額預算，所有醫院都在最緊繃的財務壓力下運作，除了極少數例外，9成以上的醫院不是靠政府預算，就是靠停車與美食街。」另外，許多醫院有床不敢開床，護理人員嚴重不足，因此阿中部長要大家「降載」之後，才慢慢有病床釋出，勉強撐住場面。

▲張鴻仁表示，健保可動用的資源尚未注入醫療體系。（圖／記者宋良義攝，下同）

張鴻仁提到，疫情在疫苗未大量施打前，還不會真正被控制，因此第一線醫護人員再等不到援軍，那大家就等著看醫護體系如何崩解。他呼籲健保署應立即採取3項措施：

1. 請立刻召開健保委員會（全民健保的最高監督機構），研商如何挹注資源，讓全國各級醫院大開病床、大招醫護，必須有額外預算，不能再用去年協商的總額「匡住」。

2. 請立即宣布醫院、診所疫情期間最低收入「保障」。實施細節請參照2003年SARS的相關措施。

3.宣布保障點值。

張鴻仁強調，他無法想像醫院一邊作戰，一邊還不知道彈藥、糧草、援兵在哪裡，「一個進步的國家，要用經濟的手段辦事，資源出不來，有其長期結構性的問題，非常時期，一定要用非常手段！」