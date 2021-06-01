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新北男到院前亡快篩陽性　里長痛斥：「PCR陰性」遺體卻已火化了

▲火化場,火化,遺體,新冠肺炎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北男到院前亡快篩陽性，里長痛斥：「PCR陰性」大體已火化了。（圖／示意圖與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區某醫院昨（5/31日）傳出1名男子到院前身亡，警方獲報隨即報請檢方相驗，並由院方進行採檢，快篩結果為「陽性」，最後PCR核酸檢測結果為「陰性」。對此，瑞芳區龍山里長陳志強表示，我必須沈痛的控訴，「PCR是陰性，遺體已火化」讓死者無法安息。

陳志強表示，5/31日凌晨0點些許，接獲鄰長通報，有里民身故，正在礦工醫院，需要我的協助。經瞭解當日10時13分左右，男性民眾獨自用餐時，突然倒下，其妻進行CPR並通報119前來救護。救護約1個小時，仍無法恢復心跳，轉往礦工醫院急救，在急診室急救了1個小時，仍然不治，到院前OHCA。

陳志強說，凌晨12點多，醫院依照CDC指示，通報分局，並且進行快篩呈現「陽性」並再送PCR。此時，並通報新北市政府衛生局，等待衛生局回覆，後續程序。到了凌晨2點多，衛生局回覆了，要求院方與家屬，不能移動死者，必須等待法醫行政相驗後，再決定。

陳志強則表示，並此刻起封閉急診室，不接受任何看診。這一等，等到了5/31日早上10點多，他聯繫家屬，確定沒任何單位前來相驗。於是，尋問瑞芳區衛生所、瑞芳區公所，聯繫儘速要求勘驗單位。12點多再與家屬聯繫，家屬跟他說，醫院正在開死亡證明，等等要送殯儀館，進行火化。

陳志強說，關於防疫安全，當天他做了這些，為求防疫安全，已請請醫護人員，將現場疫調趕緊建立起來，並要求現場家屬必須自我隔離，等待PCR確認。以及早上立即通報公所以及清潔隊進行「清消」，更將正確資訊快篩至PCR確認告知周邊里民，並也請他們這幾天落實居家檢疫。

接下來，陳志強說，如同（5/31日）臉書所發布，我在等PCR檢測報告，他擔心的事情發生了「PCR是陰性，遺體已火化」、「PCR是陰性，遺體已火化」、「PCR是陰性，遺體已火化」。

陳志強鄭重指責，針對因應嚴重特殊傳染性肺炎屍體處理應變措施完全是零，這不能說是草菅人命，但卻不尊重死者與家屬。試問，讓家屬情何以堪？請告訴家屬，死因是什麼？

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