四級封城「封不了打麻將」　醫1原因揭三級警戒已夠遏止社區傳播

記者黃翊婷／綜合報導

台灣6日新增335例本土個案，校正回歸8例，總計343例。衛福部草屯療養院醫師沈政男在臉書PO文中提到，雙北防疫目前已經越來越上軌道，幾乎找不到破口，新增確診人數一定會繼續下降；至於是否需要封城，他認為，三級警戒已足夠遏止社區傳播，現在新增的案例大多是家戶感染，「封城，也封不了打麻將。」

▲全國升至三級警戒後，民眾自主封城，台北市街頭人潮銳減。（圖／記者李毓康攝）

沈政男6日在臉書PO文分析國內疫情，內容提到，第二波疫情正在退燒，如果扣掉苗栗6日新增的75例，全台單日新增病例數已經降到300例以下，況且台北增加的64例比苗栗還少，新北的確診人數也下降不少，雙北地區居家隔離者分別為台北近3000人、新北逾5000人，顯然雙北早已回復疫調與居家隔離，最近發病的案例很可能都在匡列名單中。

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沈政男進一步解釋，新北快篩陽性率已降至1％以下，其中大部分是無症狀者，「有人說『目前確診案例被低估一半』，這不合事實，因為快篩撈出了好多無症狀。」雙北防疫已經越來越上軌道，幾乎找不到破口，新增確診人數一定會繼續下降。

不過，京元電子和超豐電子近日爆發移工群聚事件，有網友在貼文底下留言提問，「請問有台大醫師還是認為移工感染存有黑數，恐是最大破口，覺得還是要準四級封城停班停課，真的有這必要嗎？謝謝。」

▲沈政男回應是否有封城的必要。（圖／翻攝自Facebook／沈政男）

沈政男回答，苗栗移工已經完成全面快篩，感染總數約200人左右，他認為這件群聚感染已經結案，苗栗移工是萬華群聚的後續感染，頂多傳了3輪，「竹竹苗的其他案例也不多，由此可知並未在移工內傳太久，這跟新加坡完全不一樣。事實上整個萬華群聚第一波感染也沒有到上萬案例，至少三分之一到一半是後來的家戶感染造成。」

沈政男說，封城是歐美的概念，因為他們不戴口罩，台灣現在的三級警戒已經足夠遏止社區傳播了，現在新增案例大多是家戶感染，比如聚在一起打麻將，「封城，也封不了打麻將。」