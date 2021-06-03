快訊／疫情衝擊！基隆首家大型餐廳「水園婚宴會館」驚傳歇業

▲基隆「水園婚宴會館」驚傳歇業。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

國內疫情嚴峻！中央宣布全國警戒第三級，基隆傳出首家大型婚宴餐廳「水園婚宴會館基隆店」在各方考量下，今（3日）宣布歇業，餐廳營業至2021年06月30日止。

基隆水園婚宴會館位於基隆市東明路，提供小吃及婚宴服務，擁有5個婚宴場地，會館總桌數共111桌（從17桌至93桌），婚宴場地採挑高4米5無樑柱優勢及可變化空間為每場宴會打造舒適空間，並且有專屬新娘房，共三種風格 (海洋風，公主風，宮廷風）。

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基隆水園婚宴會館在官網公告，「感謝您一直以來的支持與照顧，新冠疫情改變了我們生活型態，但改變不了我們彼此溫暖的心，新冠肺炎持續延燒，各行各業遭受不同程度的影響，餐飲業尤為嚴峻，在各方考量下，我們做出痛苦決定本餐廳營業至2021年06月30日止。」

水園全體員工再次以感恩的心，衷心感謝大家，並表示有關公司先前發行之餐券，顧客預付之訂金處理如下：辦理退款期限，請在6月16日到30日止，退款時段請於早上11時到晚上8時前辦理，造成不便敬請見諒。

▲基隆「水園婚宴會館」歇業公告。（圖／翻攝自「水園婚宴會館」官方網站）

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