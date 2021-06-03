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台大金山分院爆物資缺「兔寶寶裝、酒精及N95」　院長盼各界伸援

▲國旗殘破高掛醫院頂樓隨風飄 台大醫院金山分院回應了。（圖／記者郭世賢攝）

▲台大醫院金山分院爆物資缺乏，院長張志豪盼各界企業伸援手。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

國內疫情持續嚴峻，隨著疫情擴散至其他地區，使各地區醫護人員工作量也開始日益遽增。台大醫院金山分院院長張志豪接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時指出，目前本院防疫物資「兔寶寶裝、防護衣、隔離衣、酒精、N95口罩」等消耗極速，盼各界企業社會人士能幫忙協助一線作戰同仁，一起打贏這場防疫戰爭。

▲台大醫院金山分院「防護衣」嚴重短缺 議員張錦豪緊急爭取200套。（圖／新北市議員張錦豪提供）

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▲台大醫院金山分院防疫物資嚴重短缺。（圖／新北市議員張錦豪提供）

院長張志豪表示，目前本院配合新北市政府作為萬里、金山、石門、三芝等地區「專責防疫醫院」，這四個地區所有篩檢工作都在本院進行。因地處偏鄉，防疫物資缺乏，目前缺兔寶寶裝、防護衣、隔離衣、酒精及N95口罩，消耗量非常大，希望各界企業伸出援手。

張志豪說，「防疫物資都面臨缺貨，辛苦的醫護人員也有相同困境。」醫院不但裝備要充足而且品質精良，如此才可保護前線及國人，一起打贏這場防疫戰爭。台大醫院金山分院再次感謝全國人民的支持，「相信我們會守住台灣」。

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