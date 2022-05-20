國中會考明登場　桃市2處特殊教育考場開放看考場

▲今年國中教育會考將於明（21）日登場一連2天，桃園市政府教育局今天下午開放特殊考場給考生與家長查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今年度國中教育會考將於5月21日、22日登場，據桃園市政府教育局指出，今年桃園考區報名人數共2萬763人，考生依就讀國中就近於在鄰近22所高中職應考，今（20）日下午3時開放考生與家長查看試場位置；其中特殊教育考生共計1,143人，桃市共有2處特殊教育考場，教育局今天也開放考生與家長查看。

教育局表示，桃市設置2處特殊考場，其中109人安排於第一特殊考場位於桃園市立桃園特殊教育學校，該考場以服務屬性與專業需求較高之考生為主，如學習障礙、自閉症與情緒行為障礙等學生，依實際需求分別提供語音報讀、作文口述作答、試題本劃記或安排獨立（畸零）試場應試。

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此外，第二特殊考場桃園市立中壢商業高級中等學校共計安排89人應試，該考場以服務需求一致性較高之考生為主，如提供學習障礙、閱讀障礙等類型學生語音報讀、延長作答（延長20分鐘）、電腦作答、放大試題（答案卷卡）、試題本劃記（代謄答案卡）與突發傷病等特殊應考服務，協助考生順利應試。

教育局提醒，凡領有身心障礙證明（手冊）者、經桃市特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生、其他因重大傷病嚴重影響應試者，得申請特殊應考服務，由桃園考區試務主辦學校平鎮高中邀集身障相關領域學者專家、特殊教育相關專業人員與相關人員組成審查小組審查，服務項目有：行動不便或身體病弱者安排在一樓或設有電梯試場應試、情緒行為障礙者視情況安排特殊試場、語音報讀及喚醒服務等。

教育局還強調，特殊考場均備有7間第二類備用試場供居隔、居檢與自主防疫考生應試，桃市國中與補習班九年級學生會考前1週已採線上遠距教學，大幅降低考生確診及居隔人數。今年會考因應疫情強化措施，包含試務人員均須打滿3劑疫苗、強化匡列通報機制，各校每日上網通報疫情人數，有利事前掌握考生狀態，一般試場與二備試場並採分道分流方式，二備試場監考人員都將提供面罩、護目鏡及防護衣，安排獨立出入動線、獨立廁所，加強試場與休息區消毒作業，以落實各項防疫措施。

教育局最後提醒考生務必攜帶准考證準時入場，應試文具自備，可攜帶三角板、直尺、圓規，但數學科應試時不得攜帶量角器或附量角器功能之文具，必要時可使用透明墊板（不得有圖形、文字印刷於其上），其他非應試用品請勿攜入試場，詳細試場規則請詳閱教育會考簡章規定。為避免人潮群聚，考試當日各考場學校不對外開放，所有人員均憑證進出。

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