陸女子公開「出軌丈夫」及小三個資　法院判她需公開道歉15天　

河南一名女子牛娜因在網路公開揭露丈夫長期婚外情，並揭露丈夫及對方姓名、工作單位與消費紀錄，遭丈夫提告侵害名譽權。當地法院日前做出判決，牛娜須在社群平台連續15天公開道歉，然而，牛娜公佈道歉影片後，內容暗諷法院判決無理，引起輿論熱議。

《大風新聞》報導，近日，河南女子牛娜在抖音連續多天發佈向丈夫的公開道歉視頻（影片）走紅，引發網友關注。其稱，因丈夫與已婚女同事持續5年婚外情，自己在社交平台曝光二人姓名、工作單位及消費證據等，遭丈夫起訴侵犯名譽權。法院判決牛娜需連續15天公開道歉。

據了解，牛娜於2026年1月12日在抖音上公開首支道歉影片，標題寫下「我認錯，服從判決」，影片在短時間內突破百萬播放。

不過，牛娜在影片中同步附上丈夫為第三者購買奢侈品的消費紀錄、法院判決書內容，以及先前被認定為侵權的貼文截圖，表達對判決結果不滿的回應。

依法院判決內容顯示，法院認定牛娜在社群平台公開丈夫及第三者的身分資訊，已超出合理維權範圍，構成對名譽權的侵害，判令其須在指定平台刊登賠禮道歉聲明，並連續保留至少15日，不得刪除或下架。相關影片與判決結果曝光後，也在網路上引發不同看法的討論。