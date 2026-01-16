AIT大讚：美台關稅協議強化美國經濟韌性　大幅推動美國半導體產業

▲台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）

記者郭運興／台北報導

台美關稅正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。對此，美國在台協會AIT今（16日）表示，這項前所未有的承諾，將大幅推動美國半導體產業、強化美國的經濟韌性，該協議建立了美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係，旨在大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國在科技與工業領域的領導地位，此外，該協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易。

美國在台協會AIT表示，今天，美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處簽署了一項具有歷史意義的貿易協議，將大幅推動美國半導體產業。

美國在台協會AIT表示，這項前所未有的承諾，將強化美國的經濟韌性、創造高薪工作，並鞏固國家安全。該協議建立了美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係，旨在大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國在科技與工業領域的領導地位。

美國在台協會AIT指出，根據協議，台灣將協助美國投資於台灣的半導體、人工智慧（AI）、國防科技、電信及生物科技產業，以增進美國企業進入市場、深化技術合作，並強化美國在關鍵與新興產業中的領導地位。

美國在台協會AIT指出，此外，該協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易。

• 對台灣貨品適用的美國對等關稅稅率，最高不超過15%。

• 對台灣汽車零組件、原木、木材及木材衍生產品適用的美國《232條款》關稅，最高不超過15%。

• 美國將對學名藥、其學名原料、航空器零組件，以及無法取得的天然資源，適用零％的對等關稅。

• 未來對台灣半導體適用的《232條款》關稅，將對投資美國的台灣半導體製造商給予獎勵。

◦ 在核准的建設期間內，正在美國新建半導體產能的台灣企業，可免繳《232條款》關稅進口相當於其規劃產能最多2.5倍的產品；超過配額的進口，則適用較低的優惠《232條款》稅率。

◦ 已完成在美國新建晶片生產專案的台灣企業，仍可免繳《232條款》關稅進口相當於其美國新增產能1.5倍的產品。

美國在台協會AIT說，完整事實說明（fact sheet）英文全文如下，亦可於參考美國商務部網頁連結。