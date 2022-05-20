台中榮總「大型PCR給藥得來速」上路　首日500人到場排隊超順暢

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

全國今(20)日本土確診新增8萬5720例，台中市本土個案新增7144例。市長盧秀燕今日於防疫記者會表示，為維繫醫療量能，讓快篩陽性的民眾及早獲妥善處置，市府與台中榮民總醫院合作設置的中央公園「大型PCR給藥得來速」今日上路，上午已有許多民眾領號碼牌，並在陰涼處依序排隊；另在童綜合停車場的「大型PCR給藥得來速」運作也非常順暢。今日上午9時至中午止，中央公園站共篩檢670人、診療146人；童綜合站共篩檢405人、診療391人。

▲台中榮總在中央公園的「大型PCR給藥得來速」上路，今上午約有近500名民眾排隊。（圖／記者游瓊華翻攝）

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盧秀燕指出，台中榮總院長陳適安今日上午特別到中央公園站現場指揮調度，感謝台中榮總、童綜合醫院的醫護人員與市府各局處支援同仁的辛勞。她強調，民眾在中央公園站採檢的PCR檢體，都會以防疫車輛火速送回台中榮總檢測，若民眾PCR檢測後為陽性，就會收到台中榮總發送的通知簡訊；經首日運作觀察滾動調整，後續將視情形需要增派設備，增加現場看診與領藥量能。

陳適安表示，依台中榮總檢驗量能，一天約為2000到2500人，台中榮總總院24小時進行檢測，急診室約有千名病人採檢，因此「大型PCR給藥得來速」最高量能約在1500人左右，目前現場每日發放號碼牌1000名，後續量能還會再繼續提升；今「大型PCR給藥得來速」首日上路，動線規劃還算順暢，親子流程運作也很順利，截至上午11時就有近500人領取號碼牌，親子可直接完成採檢、看診、領藥一條龍服務。