快訊／基隆＋8　小黃司機、護理之家住民、南港火車站商店女染疫

▲6月1日日下午基隆公布8例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，今（1日）新增262起本土病例＋校正回歸65起本土病例，基隆今天有8例確診，累計染疫數破百！基隆市長林右昌下午15時召開記者會表示，CDC今（1日）公布基隆8例確診個案，其中1名是計程車司機，岳母住三蘆家庭聚餐數日確診，另1名在台北藝術中心工地擔任營造工程師，還有1名在台鐵南港車站紀念品商店上班。

林右昌表示，1日CDC公布基隆8例確診個案，確診者（案8556）50多歲男性，台北市靠行計程車司機，岳母住三重、蘆洲於家庭聚餐數日後，身體不適，由案妻子陪岳母就醫，經採檢2人確診（新北個案），個案被匡列為居家隔離者。5/30日個案因身體不適就醫，經採檢確診，疫調中。

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確診者（案8678）20多歲女性，（案4269）家人，目前無症狀。確診者（案8679）80多歲男性，個案長期臥床、無法行動，由媳婦照顧，5/30日因身體不適就醫，經採檢確診，疫調中。確診者（案8780）50多歲男性，因身體不適自行就醫，經採檢確診，疫調中。確診者（案8786）20多歲男性，台北藝術中心工地營造工程師，工地多人確診，通知停工後，5/30日因身體不適就醫，經採檢確診，疫調中。

確診者（案8787）80多歲男性，護理之家住民，預防性快篩後確診。確診者（案8788）50多歲女性，（案8679）同住女兒，無症狀，因父親確診被匡列採檢確診，疫調中。確診者（案8789）40多歲女性，台鐵南港車站紀念品商店員工，5/30日因身體不適就醫，經採檢確診，疫調中。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

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