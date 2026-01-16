85歲翁騎車迷途4小時橫跨半個桃園　警調監視器搜尋助返家

▲85歲劉姓男子騎車外出未歸，警方鎖定車號沿路追蹤。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名85歲劉姓男子下午騎車外出直至晚間未歸，警方接獲家人報案，鎖定車號調閱警察局監視器發現，劉男從下午16時自八德住處離家後沿途經過桃園、龜山、中壢、平鎮、楊梅、大溪、最終在龍潭市區繞行，員警隨即趕往龍潭協尋，鎖定車輛位置後判斷劉翁可能行經的路口，4小時後終於在龍潭區中興路上將劉男攔下。

▲劉姓男子騎車外出未歸，警方鎖定車號沿路追蹤。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所員警古芸15日晚間19時接獲報案，住八德區永福街一名失智的劉姓男子，下午騎著機車出門未返家，家屬聯絡不上劉男，急著到派出所報警求助。 員警古芸得知劉男是騎機車出門，趕忙受理報案，並鎖定劉男車號調閱警察局監視器，劉男下午16時從八德離家後沿途經過桃園、龜山、中壢、平鎮、楊梅、大溪、最終在龍潭市區繞行，劉男騎著機車疑似迷途，越騎卻離家越遠。

員警陳宜慶隨即趕往龍潭協尋，與派出所內的古芸配合，鎖定車輛位置後判斷劉男可能行經的路口，終於在龍潭區中興路上將劉男攔下，劉男告知員警，自己想騎車回家，但是不知道為什麼會騎到龍潭，女兒說父親年紀大了時常有失憶情形，狀況時好時壞，父親喜歡騎車出門，之後會多注意他的狀況，感謝警方即時幫助。