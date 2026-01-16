長榮航空高爾夫球公開賽4月開打　早鳥優惠最多折萬元

▲長榮航空將於海外舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，4月起正式開打。（圖／長榮提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空將於海外舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，首站4月13日在澳洲布里斯本登場。長榮航空與旅行社合作推出豪華高球旅遊行程，征戰各大知名和冠軍級高爾夫球場，1月30日前報名，可享有早鳥優惠，團費現折1萬元。此外，華航推出「年貨大街」新春限時特惠，即日起台灣出發航線最低78折起。

長榮航空宣布舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，首站比賽選定澳洲布里斯本，結合旅行社打造「全方位豪華高球旅遊」，規劃七天六夜的行程，球友可一次挑戰四座黃金海岸冠軍級球場，決賽場地選定Hope Island Golf Course球場舉行，此球場由五屆英國公開賽冠軍Peter Thomson設計，是澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。

長榮航空表示，豪華高球行程首發往返布里斯本航班，將搭乘長榮航空皇璽桂冠艙，賽事期間全程入住五星級聖殿灣洲際度假村的Marina View房型，有專屬陽台可直望遊艇碼頭的開闊景致，行程也規劃安排體驗榮獲2025帽子餐廳的高級海鮮餐廳「Blowfish Qcean Grill +Bar」。公開賽頒獎晚宴加碼多項好禮，冠軍得主可獲得長榮航空全球不限航點來回商務艙機票1張，現場也會舉辦抽獎，送出包含免費機票及多項精美好禮。

長榮航空表示，「長榮航空高爾夫球公開賽」下半年將移師日本愛媛縣舉辦，未來將開辦更多精彩行程及賽事，藉此將各地的觀光魅力與高球文化完美結合。

此外，為迎接新年到來，華航則宣布推出「年貨大街」新春限時特惠，即日起台灣出發航線祭出最低78折起優惠，眾多航點上看萬元有找。

其中優惠航點包括桃園－香港2,886元起、桃園－曼谷4,200元起、桃園－大阪9,660元起、桃園－西雅圖16,212元起、桃園－鳳凰城18,480元起、桃園－倫敦21,672元起、桃園－布拉格23,650元起，以上為未稅價。

華航也同步推出「分享旅行回憶」徵稿活動，旅客投稿就有機會獲得區域線不限航點經濟艙來回機票，以及限定飛行夾克專屬好禮。