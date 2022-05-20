金門+110又破百　八大場所成破口！縣內6家酒店無一倖免

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

今(20)日金門縣新增110名確診者(K1031-K1140)，確診累計1,140例，目前收治中61例，無症狀或輕症54例、中症1例、重症6例，確診者居家照護715例。經衛生局密切接觸者新增匡列居家隔離者135人，目前居家隔離249人，解除居家隔離143人；而縣內共6家酒店全部都出現確診者足跡。

▲0520金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝）



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確診者高風險足跡場所，包括：金霸王、金山會館、雲頂酒店、海灣、金鑽、福星KTV等八大場所，請消費者進入前出示打完3劑疫苗證明，並避免涉足密閉場所。

個案分屬12個家庭群聚案共有30例、6處工作職場群聚案共有13例。另部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用18床，尚有空床22床。

本次新增重症6個案說明，69歲男性，5月15日住院、中風、臥床；99歲女性，5月16日住院，極度老衰；85歲男性，5月17日住院，糖尿病、中風、慢性腎臟病；69歲男性(中轉重症)，5月13日住院、智能障礙、小兒痲痺；87歲男性，5月19日住院，慢性阻塞性肺炎、陳舊性肺結核；56歲男性，5月20日住院、糖尿病、心臟衰竭慢性腎病。

校園防疫部分，自5月23日至29日，國中小學暨幼兒園仍採線上教學，暫停實體課程，未來將視疫情情況決定是否延長，國立高中職比照辧理。

自5月16日起，65歲以上長者、長照機構住民或18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，符合接種第4劑疫苗(第二次追加劑)資格(須在第一次追加劑「間隔5個月」後)資格者，請儘速至合約醫療院所接種。

因應勞工因嚴重特殊傳染性肺炎，如未能即時收到隔離通知書，得於請假結束後30內補提，請勿擔憂。另為提供勞工朋友請假或個人相關需要，居家隔離者若尚未收到隔離書，可於5月25日啟用之數位證明平台線上申請「接觸者隔離證明」，無需再親自至衛生局申請紙本。至於確診者應可自主正確疫調填寫，以迅速取得證明。若確診者尚未開單，資料不完整者，中央將在數日內加大電腦資源，全力開單，屆時即可緩解確診者不便。

因應快篩患者湧入急診，縣府採行視訊門診及快篩陽急門診分流措施，視訊門診部分，地點為金門醫院(周一至周五上午11時至12時及下午3時至4時)，處理快篩陽確認(適用對象為居隔、居檢、自主防疫者及65歲(含)以上長者)視訊門診或開立一般藥物；快篩陽急門診部分，，地點分別醫院牙科採檢(周一至周日下午1時30分至4時)及醫院急診側採檢(周一至周日全時段)，處置作為則將進行PCR檢測或開立一般藥物。警光會館仍維持周一至周日上午10時至下午2時進行PCR採檢。

另外，明天即將舉行的國中教育會考，試場各項防疫措施均已完備，分為第一及第二試場，第一試場為一般考生，第二試場則提供區隔考生使用，統計至今日中午，計8名確診考生將參加6月4日、5日的補考，另有9名區隔考生則將在第二試場應試。