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屏東縣+2270！學校下周暫停實體課程　4醫院開設BNT門診

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府宣布高中以下學校下周暫停實體授課。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(20)日新增2270例本土確診個案；縣府表示，受疫情影響，下週開始屏縣各高中以下學校將停上實體授課一週，以因應疫情高峰期。另5月25日，將由寶建醫院、高榮屏東分院、恆春旅遊醫院、輔英醫院開設5-11歲兒童BNT疫苗門診，26、27、28日本縣33鄉鎮(市)加開5-11歲兒童疫苗門診，門診時間可洽各衛生所。

針對明(21)、後(22)兩日國中教育會考，縣府提醒，考生需注意自身防疫，包括全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考等，此外，經量測發燒者、居家隔離、居家檢疫及自主防疫者不得進入考場，考場工作人員及服務隊老師也已完整接種疫苗，確保整體考生應試健康與安全。

縣長潘孟安表示，由於屏縣連續幾日都已破千名確診個案，昨(19)日緊急召開會議，由衛生局、教育處等各相關單位進行討論，認為下禮拜可能會是疫情高峰期，為避免群聚感染，因而擬定下週開始高中以下學校停課一週，縣府也已做好整備，民眾無須恐慌。

潘縣長特別提到，考量到有些家長可能沒有辦法在家照顧孩童，又怕孩子亂跑，所以有需求的家長們，還是可以將孩子送到學校，故縣府也盤查了各學校，確保營養午餐供應足夠。另可能有學生沒有線上教學的相關設備或是網路等，縣府也已分配平板、網卡等給各學校，雖然停課但不停學，保護孩子們的受教權。

此外，衛生局也分別說明，25日5-11歲兒童疫苗門診時間。寶建醫院服務時間為下午14時至17時，施打人數60人；高雄榮民總醫院屏東分院為下午13時30分至15時30分，施打人數250人；恆春旅遊醫院為下午14時至16時30分，施打人數150人；輔英醫院2樓服務時間為下午14時至16時，施打人數為300人。

截至5月20日，居家隔離現管人數3418人，今日解隔1827人；居家照護累計12424人，解除7395人，現管5029人。全縣部分班級暫停實體課程校數有108校252班。

2270名確診者鄉鎮區域分布：屏東市656案，潮州鎮151案，東港鎮180案，恆春鎮57案，萬丹鄉137案，長治鄉88案，九如鄉56案，麟洛鄉32案，里港鄉68案，高樹鄉36案，鹽埔鄉80案，內埔鄉169案、萬巒鄉31案，竹田鄉31案，新埤鄉11案，枋寮鄉34案，新園鄉109案，崁頂鄉20案，林邊鄉31案，南州鄉17案，佳冬鄉32案，琉球鄉9案，滿州鄉6案，車城鄉11案，枋山鄉9案，三地門鄉24案，瑪家鄉47案，霧台鄉10案，泰武鄉36案，來義鄉30案，春日鄉21案，獅子鄉28案，牡丹鄉13案。

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