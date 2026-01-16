缺土地「社宅」將愈蓋愈少？　王婉諭轟劉世芳：選擇自廢武功

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部長劉世芳日前透露，因缺土地，社會住宅未來將愈蓋愈少，並將擴大包租代管政策。對此，時代力量黨主席王婉諭今（16日）開轟，政策不是不能跳票，但過去盤點出200多處國公有土地，現在去哪了？她直言，自己實在無法認同政府選擇「自廢武功」的這條路。

王婉諭表示，大家都知道台灣房價高得不合理，也都很清楚，大量資本長期流入房地產市場，讓台灣形成一種難以撼動的結構性困境，「房子不只是住的地方，還成了最穩賺不賠的投資工具」。

王婉諭指出，理論上，提高房屋的持有成本，確實是一個有效的解方，但現實是，在台灣高房屋自有率的前提下，這樣的政策一定會掉票，而政治人物最不可能做的，就是掉票的政策。

然而王婉諭認為，如果年輕人買不起房，至少也要讓年輕人住得起，這也是為什麼，過去這麼多年來，公務體系的基層、公民團體沒日沒夜地盤點資源、協調土地，好不容易在 2023 年底，看見提升「社會住宅」量能的曙光。

王婉諭點出，這是一條困難，但方向正確的路，也是蔡英文政府非常重要的一項居住政策，不過，令他遺憾的是，自賴清德總統上任一年多以來，中央卻遲遲沒有核定任何一戶新的社會住宅。

王婉諭痛批，政府現在甚至乾脆雙手一攤，直接告訴社會「不蓋了」。她質疑，政府真的找不到土地嗎？那內政部過去盤點出200多處國公有土地，現在去哪了？包租代管，真的能取代社會住宅嗎？

最後，王婉諭強調，政策不是不能跳票，但政府至少有責任把話說清楚，困難在哪裡？卡關的是什麼？為什麼做不到？關於社會住宅，她實在無法認同政府選擇「自廢武功」的這條路。