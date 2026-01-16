快訊／台南男闖市府喊：找黃偉哲陳情！　下秒「持刀割頸」送醫

▲台南男闖市府找黃偉哲陳情，持刀自傷送醫。（圖／民眾提供）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南永華市政中心16日上午10時許發生一起事件！一名52歲張姓男子突然闖入市府，大喊「要找黃偉哲陳情」，孰料，他遭勸導後，竟突然持刀自刎，頸部當場見血。警消獲報趕抵現場，趕緊將人送醫。

警方16日上午10時14分接獲民眾報案，52歲張姓男子突闖市府，稱要找市長陳情，遭勸說至市長室外坐下後，張男卻突然拿出刀子自殘。員警趕抵現場後發現，張男頸部遭割傷流血，坐在市長室外沙發區不發一語，隨即將人送醫，所幸生命徵象穩定。

根據警方初步調查，張男14日曾前往市府陳抗，自述2020年因毒品案於台南監獄服刑期間，因戒護就醫疑有醫療疏失，且向相關單位陳情未果，故至市府陳情。至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

台南市政府秘書處表示，市府第一時間啟動緊急應變機制，現場駐衛警立即制止規勸，並協助送醫，目前該民眾意識清醒，傷勢無大礙。

市府社會局表示，該名民眾設籍於其他縣市，日前向社會局尋求臨時安置協助，惟因對租屋處有意見，遂前來表達訴求求並對社會局的協助表達感謝，不料後續竟發生此事，將進一步瞭解。

社會局指出，將持續協助，並與醫療及相關社政體系保持聯繫，確保個案獲得妥適安排。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995