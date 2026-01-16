40%半導體產能移美？　鄭麗君：美國自給率目標、非台灣單獨完成

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

台美今天達成貿易協議，台灣產品輸美關稅降為15%。針對美國商務部長盧特尼克指，目標是將台灣半導體產能40%轉移至美國，行政院副院長鄭麗君表示，這是美國希望的本土晶片自給率的國安目標，台灣作為高科技夥伴參與其中，與美國共同振興AI產業發展；鄭強調，對台灣而言，更重要的是支持高科技產業在國際的擴大與延伸。

大家一起在美國共同振興AI產業發展

針對美國商務部長盧特尼克指出，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國，鄭麗君說，這是美國希望本土晶片自給率的目標，每個國家有追求的國安目標，「身為高科技夥伴，台灣是參與其中」。

鄭麗君說，美國也有其他友好的高科技夥伴、也有自己的業者，「大家一起在美國共同振興AI產業的發展，不是只有台灣單獨完成」。

記者詢問，行政院用台灣產業鏈進軍美國，接下來的發展會擔心台灣產業鏈用打包進軍的方式外移，會實質掏空台灣，留在台灣的產業如何保持競爭力？

不是產業外移是我國科技產業延伸

鄭麗君說，以台灣模式跟美國磋商供應鏈合作，「最重要的戰略目標是，這不是產業外移，而是我國科技產業的延伸跟擴展」。過去幾年可以看到，台灣半導體業者在國外擴大投資佈局，這幾年台灣的半導體產業總產值也在成長，2023年半導體產業總產值4.3兆、2024年總產值5.3兆，到了2025年是6.5兆。

鄭麗君表示，隨著擴大國際佈局，半導體產業產值也持續成長，台灣高科技產業已經是國際級產業，許多高科技產業會基於客戶、市場需要以及產業壯大的戰略目標，進行國際佈局。但政府同時也支持企業根留台灣、擴大在台投資，過去推動擴大台灣方案，現在持推動2.0版。

「當產業壯大的時候，其實他們也期待跟政府一起打造在國際供應鏈。」鄭麗君指出，台灣模式是在跟產業界座談過程中，他們提出來，當他們提出企業投資規劃時，希望政府協助融資信保，「當他們在每個國家單打獨鬥的時候，都希望過去在台灣成功的產業聚落經驗，能夠透過G to G的方式，由政府扮演介面，與美國建立台美合作模式，一起打造產業聚落」。

鄭麗君強調，相信供應鏈的合作不是「move」而是「build」，擴大在美國的佈局、支持美國打造本土供應鏈，更是台灣科技產業的延伸跟擴展。