社會 社會焦點 保障人權

行政執行署高層交接完成　「最不用讓我擔心」鄭銘謙讚正派清新

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲法務部行政執行署高階主管及卸、新任分署長交接暨聯合宣誓典禮。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署今（16）日舉行高階主管及卸、新任分署長交接暨聯合宣誓典禮，原任主任秘書鍾志正完成交接，正式接任副署長。法務部長鄭銘謙致詞表示，行政執行署是一個非常正派、清新的機關，最不用讓他擔心，並指出執行署率先導入AI與科技工具，提升行政效率。

典禮於行政執行署舉行，觀禮貴賓包括法務體系與司法機關代表，法務部主任陳玉萍、最高檢檢察總長邢泰釗，以及士林、新北地檢署檢察長張云綺、郭永發等人；行政執行署方面，法務部長鄭銘謙、署長繆卓然、副署長鍾志正及主任秘書李貴芬均出席觀禮。各地分署分署長亦齊聚一堂，包括台北、士林、桃園、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮等分署長，並有新任宜蘭分署長王金豐及新任新竹分署長陳幸敏到場，場面隆重。

鄭銘謙致詞表示，相關政策理念能夠帶到行政執行署及各分署，讓分署擁有全新的視野，也讓整體工作更加充實。他形容行政執行署是一個「非常正派、清新的機關」，也是「最不用讓他擔心」的單位，並肯定同仁長期投入行政執行工作的努力。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新任新竹分署長陳幸敏（左）在部長見證下，交付付新任宜蘭分署長王金豐（右）。（圖／記者黃宥寧攝）

鄭銘謙指出，行政執行署近年在科技運用上投入相當多努力，也是率先將AI技術導入行政執行業務的機關之一。他強調，AI並非最高目標，而是一項重要的輔助工具，透過科技協助，不僅能提升行政效率，也能在工作繁重、人力有限的情況下，協助同仁減輕負擔，改善人力不足問題。

在談及人事歷練與實務經驗時，鄭銘謙也以新任新竹分署長陳幸敏為例指出，陳幸敏由宜蘭分署調派至新竹分署前，在宜蘭分署任職期間，曾帶領團隊導入AI與各項科技工具，相關作為已在實務運作上展現成效，顯示科技輔助對行政執行業務具有實質助益。

▼正式就任副署長的鍾志正，畢業於國立臺灣大學法律學系，行政執行官班第2期結業。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 執政署副署長鍾志正 。（圖／記者黃宥寧攝）

談到行政執行實務，鄭銘謙表示，行政執行署在多起重大案件中，與檢察機關建立良好的策略合作夥伴關係，包括太子集團相關案件，行政執行署在查扣、拍賣及變價不法所得等第一線工作中勇於承擔，透過變價作業實現公平正義，並填補被害人損害。

此外，鄭銘謙也指出，行政執行署除依法嚴正行使公權力外，也展現柔性執法的一面，對義務人在適當情況下給予關懷與協助，例如天災後對受災民眾採取寬緩措施，或對酒駕義務人轉介治療，兼顧執法與人性關懷。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲法務部行政執行署高階主管及卸、新任分署長交接暨聯合宣誓典禮。（圖／記者黃宥寧攝）

至於今日正式就任行政執行署副署長的鍾志正，畢業於國立台灣大學法律學系，行政執行官班第2期結業，投入行政執行工作將近20年，曾借調法務部法律事務司辦事，歷任行政執行署臺北分署主任行政執行官及署本部行政執行官，行政歷練完整。

鍾志正任職台北分署期間，曾兼任機關發言人，負責多起社會矚目案件的對外說明，能即時釐清事實、回應外界關切；其於主任行政執行官任內處理國民黨黨產查扣案件，執行過程平順，兼顧依法行政與現場秩序，未引發衝突。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

