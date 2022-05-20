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羅一鈞自曝糖尿病史！勸別為「無敵星星」涉險染疫

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨說明，已經確診解隔者，未來三個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得「無敵星星」三個月，具有一定程度的免疫力。不過，他今（20）日進一步解釋，「無敵星星」並非鼓勵民眾涉險染疫。他也提醒慢性病患要特別小心，更自曝「像我本身有糖尿病」，一旦染疫都更容易併發中重症。

▲▼指揮中心5/20記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心昨日提到，1922防疫專線經常被問到一個問題，就是「已經確診、解隔朋友，再次接觸確診是否需要重新被匡列？」羅一鈞說明，基本上才剛感染過，短期內不會再次感染，尤其現在流行Omicron，也沒有發現新的變異株進入國內，因此已經確診解隔者，未來3個月內若有接觸確診者，無相關症狀就無須再次匡列。

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羅一鈞更笑稱，坊間有些說法「當成獲得無敵星星，三個月內具有一定程度免疫力」，實務不列於需要被匡列者，請確診者可以注意自己相關權益。

▲▼曾確診且已康復及解除隔離治療個案, 再次接觸確診個案是否需居家隔離。（圖／指揮中心提供）

▲曾確診且已康復及解除隔離治療個案，3個月內免再匡列。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞今日進一步說明，在社區感染流行下染疫難以避免，尤其很多人都在醫療場域工作，如果打過疫苗的話，可能會比先前獲得更多保護力，雖然3個月內不會匡列，「所謂無敵星星不是叫大家去染疫，有些病患還是會有中重症的風險，還是不需要涉險、故意去染疫」，只是若在生活或工作上染疫不用過度恐慌，僅需適度休息，並透過視訊尋求醫療用藥，就可把疫情控制下來。

羅一鈞也提醒慢性病患要特別小心，更自曝「像我本身有糖尿病」，一旦染疫都更容易併發中重症。

另外，此波疫情至今共有7例兒童重症，已有2人不幸身亡，昨日又有一名4歲女童併發腦炎送加護病房，今日病情尚無特殊變化。羅一鈞表示，有專家擔心東亞孩童染疫較容易出現腦炎，已請兒童醫學會與神經學專家分享共同處置原則給第一線醫護人員，明天下午也會舉辦各地醫療人員可以參加的線上研討會，針對兒童腦炎兒童神經學處置進行探討。

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