罰款是沒戴口罩的20倍！民眾闖校園運動　高雄衛生局：最高罰30萬

▲防疫期間校園不開放，擅闖高雄校園可依法處6至30萬元罰鍰。（圖／記者許宥孺翻攝）
記者許宥孺／高雄報導
全國疫情警戒升至第三級，教育部宣布各級學校和教育場所全面禁止開放。高雄市教育局表示，仍有民眾闖入校園運動，違者將依法逕行舉發。衛生局表示，依法最高可處30萬元罰鍰。
本土確診病例已連續7天破百例，指揮中心呼籲民眾，沒事盡量不要出門。高雄市教育局也強調，疫情警戒進入第三級，民眾外出除了要戴口罩之外，各級校園也都全面禁止開放，呼籲有習慣早、晚到校園運動的民眾勿擅闖校園，以免造成防疫破口。
▲校園禁止民眾進入，提醒習慣晨運、晚間跑步的民眾，擅闖校園可依法開罰。（示意圖／ETtoday資料照）
▲▼防疫期間校園不開放，籃球框都被封起來。（圖／記者許宥孺翻攝）
「同島一命，請配合防疫！」教育局表示，教育局所屬學校校園不開放，所屬設施全部關閉，包括籃球框架、遊具設施、廁所、圖書閲讀空間等，若發現擅闖校園者，將依法嚴格逕行舉發。
高雄市衛生局表示，擅闖校園行為違反傳染病防治法第37條第1項第2款，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。另，外出未依規定戴口罩者，將依傳染病防治法裁處3000元至1萬5000元罰鍰。
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