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快訊／北部確診男遊萬華！搭高鐵、捷運南北往返　家人也染疫

▲▼高雄市長陳其邁18日召開防疫會議記者會 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市18日有3例本土確診個案。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

中央流行疫情指揮中心18日宣布，高雄市18日有3名本土確診案例，其中一名案2070為案1751的同住家人。衛生局疫調結果發現，案1751有萬華活動史，9日至14日多次搭乘大眾交通運輸工具往返南北，15日確診後，同住家人及接觸者等48人也被匡列隔離並採檢，其中一名女性同住家人檢驗結果呈陽性，目前收至於隔離病房，案號為2070。

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▲▼高雄市政府公布案1751公共場所活動史。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府17日公布案1751公共場所活動史，18日同住家人也確診。（圖／高雄市政府提供）

高雄市衛生局表示，案1751為58歲男性，現居新北、設籍高雄，5月6日曾有萬華活動史，9日至14日多次南北往返，還搭乘高鐵、高雄捷運、和欣客運，移動方式幾乎以大眾交通運輸工具為主，還有2次看診紀錄，15日採檢就醫後確診。個案共匡列48名接觸者，包含6名家人、第一次就醫的2名醫護、當時院內的8名患者、第二次就醫的1名醫護與31名客運同車乘客。

指揮中心18日公布案2070為高雄20多歲女性，經衛生局疫調結果發現，個案為案1751女性同住家人，平日居住小港區，5月10日至12日在家沒外出，13日上午9點因咳嗽前往診所就醫，14日去醫院，15日上午11點至12點至「小港區嘉家生活百貨」。

因該名個案為案1751同住家人，被匡列為居家隔離對象，16日由衛生機關安排送醫採檢後入住防疫旅館居家隔離。17日接獲通知檢驗結果呈現陽性(CT值13)，現隔離住院中。本案相關活動地點皆已完成清消，並完成擴大接觸者匡列24人及採檢，皆已進行居家隔離。

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