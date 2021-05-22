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台東宣布「不戴罩就開罰」　饒慶鈴：口罩戴好戴滿歡迎檢舉

▲台東縣長饒慶鈴向縣民宣布，不戴口罩就會開罰，同時歡迎民眾蒐証檢舉。（圖／台東縣政府提供）

台東縣長饒慶鈴向縣民宣布，不戴口罩就會開罰，同時歡迎民眾蒐証檢舉。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

目前全國已進入防疫第三級警戒，全民配戴口罩已成為全民應盡義務，臺東縣以最高規格進行防疫，縣長饒慶鈴今21日宣布，外出「不戴口罩就開罰」。

饒慶鈴強調，若發現違規仍不又聽勸者，請民眾以手機或其他工具錄下違規時間、地點及勸導仍不改善的影音，並附上可辨識身分的具體特徵（如車號），具名向縣警局交通隊（089）328344及網路舉發舉，找出確實違規者以利後續裁罰，希望大家做好全面防疫，保護自己也愛護他人。

疫情延燒，大家都很憂心，不少人在社群網站或縣長臉書提出戴口罩的政策與是否開罰問題，饒慶鈴特別提出說明，呼籲民眾外出一定要將口罩戴好戴滿，並遵守防疫規定及指引。

台東縣警察局交通隊設有專責報案電話（089）328344及網路舉發網:https//www.ttcpb.gov.tw/chinese/home.jsp?serno=201108090002， 縣警局將會依所提供之資訊派遣員警同仁，查找違規民眾，並移請主管機關衛生局裁罰。縣府衛生、環保、警察等同仁全力配合縣府防疫措施，多點體諒與包容，請大家共同來防疫，全民戴口罩，讓疫情早日退散，守護台東大家一起來。

另外，饒慶鈴也表示，台東縣政府也啟動「全民戴口罩村里長主動關懷計畫」，藉由部落文建站、社區關懷據點服務員，配合村里長，主動關懷外地返鄉、遊客及在地鄉親等，請鄉親配合一律口罩戴好戴滿否則將依規定予以裁罰。

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