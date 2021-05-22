全台三級首假日！呂秋遠籲「千萬別出門」　貪玩恐賠上一整年　

▲台灣疫情升溫，街道幾乎空無一人。（圖／記者李毓康攝）



實習記者周依儒／綜合報導

台灣疫情告急，許多人都自主「廢在家救台灣」，不過今（22）日將迎來疫情升溫後首個例假日，不少人也擔心會不會有人待不住偷跑出去玩。律師呂秋遠就在臉書上呼籲，拜託大家這兩天千萬不要出門、不要群聚，否則生活必須得過一年後才會恢復原狀，「忍一時，沒有病毒，退一步，疫情空空」。

呂秋遠21日深夜發文表示，拜託台灣民眾在明天、後天，沒什麼事不要出門，「好不容易不用上班了，請不要去搶購，否則你得搶購一整年。不要去逛街，否則你會被禁足一整年，不要去吃飯，否則你得吃泡麵一整年。不要去探視小孩，否則會一整年否則你會一整年都看不到孩子。不要回老家，否則你會一整年都無法看到爸媽。不要去看電影，否則你會一整年都只能在家看Netflix。不要想著認真賺錢，否則可能一整年都得封城。不要去約會，不然你會一整年都只能戴著口罩接吻。不要去偷情，否則你會一整年都見不到小三或小王，還會被公布足跡、家庭失和。」

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▲呂秋遠呼籲民眾千萬不要出門。（資料照／記者陳明仁攝）



呂秋遠也指出，如果真的逼不得已必須出門上班，那也務必要好好保護自己，上述的這些行為，都會讓自身和周圍的人陷入很大的風險，他也呼籲，五月初的放縱已經讓台灣在上星期受到懲罰，大家已經努力自制了一週，希望下週的數字也會越來越好看。

此外，呂秋遠早在16日就曾提及，希望台灣人務必要做到「5不5要」，包括要洗手、要戴口罩、要宅在家、要打疫苗、要保持社交距離，以及不要群聚、不要搶購物資、不要出去玩、不要恐慌、不要傳播謠言，並承諾如果台灣的確診人數能在2週內將至個位數，他就要提供22場免費公益演講，因此他也在文末呼籲，「請讓我明年可以奉獻22天給各縣市的朋友，跟你們一起聚會聊天」，變相激勵台灣防疫。