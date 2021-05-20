快訊／新北確診男左營吃燒烤傳給同桌友人　隔壁包廂女業務也中鏢

▲高雄市政府20日召開防疫會議。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內社區感染暴增，高雄市已累計11例確診病例。指揮中心19日公布案2527，為30多歲女保險業務，但仍不清楚感染源。現在衛生局疫調釐清後，發現這是一場燒烤店群聚，新北男14日晚間與4名友人在包廂聚餐，16日確診，沒想到隔壁包廂的女保險業務在18日也發病，而與新北男同桌的高雄婦則是在19日也確診。

案2527為高雄市30多歲女保險業務員，根據衛生局19日疫調，未查有確診個案接觸史及雙北旅遊史，感染源不明確，個案18日因喉嚨不適，由家人陪同就醫採檢，確診後收治於負壓隔離病房。

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▲▼案2527高雄女保險業務員足跡史。（圖／高雄市衛生局提供）

經衛生局詳細疫調後，發現這名女保險業務14日到左營區燒烤店用餐時，同樓層5號包廂也有5人正在用餐。其中一名新北男具萬華茶館活動史，16日發病，為全國案號2336；而當時同桌的還有一名高雄60多歲女性，18日出現倦怠、咳嗽、腹瀉等症狀，自行通報1922，18日安排至醫院採檢，19日檢驗結果陽性，衛生局認定這是一件燒烤店群聚感染。

▲高雄市出現燒烤店群聚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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