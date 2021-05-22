快訊／傳今本土確診爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

記者羅婉庭／新北報導

本土疫情持續嚴峻，據傳今日本土確診數量超過前幾日，新北市長侯友宜22日宣布，明日將於板橋及中和疫情熱區分別成立「熱區防疫中心」，啟動為期3天的強化三級防疫措施，包括規劃設置機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導5大措施。





▲侯友宜召開應變議會。（圖／新聞局提供）

侯友宜表示，新北市結合消防局、警察局及衛生局跨局處專業，運用科技將新北確診人數及疫調足跡進行交叉比對，並自行政區域圖疊加熱度後，依街道及巷弄連通性，劃定出板橋區及中和區熱區範圍。

其中，板橋區熱區涵蓋文聖里、龍翠里、忠翠里、嵐翠里、青翠里、懷翠里、松柏里、華翠里、文翠里、松翠里、港嘴里及福翠里等12里，約5萬3000位市民受關懷與規範；中和區熱區則涵蓋中原里、碧河里、建和里、連城里、力行里、連和里、平河里、中正里等8里，約4萬5,000位市民受關懷與規範。



侯友宜說，自5月23日至5月25日止，民政系統將於熱區範圍啟動強化三級防疫措施，由板橋區長范姜坤火及中和區長賴俊達擔任指揮官，成立熱區防疫中心，置衛生組、環保組、警政組、宣傳組及作業組等編組強化防疫工作。

另因應疫情快速變化，熱區劃定範圍每3天進行滾動調整，範圍內規劃設置機動篩檢站，進駐醫護及志工，由衛生組協助快篩陽性及居家隔離民眾就醫或醫療諮詢事宜；警政組則加強熱區巡邏頻率，交通疏導、防止滋擾情事，並加強查察賣場有無實行人流管控、實聯制、戴口罩、隔板設置及梅花座等防疫規範。

民政系統除須隨時與市府應變中心保持聯繫外，動員公所、里鄰長及巡守隊執行物資整備及防疫宣傳作業，規劃熱區路線進行高頻率關懷，勸導民眾儘速返家，避免不必要外出，並在範圍內多點設置防疫標語布條及告示牌，以走動式宣導方式提升市民的憂患意識。

此外，環境消毒尤為疫情熱區重中之重，侯友宜特別指示，除居檢及居隔者的垃圾清運服務，環保組更要於熱區範圍劃定期間內完成該區塊全面大清消，並增加消毒頻率，徹底消滅病毒。

侯友宜表示，時值疫情關鍵期，新北三級防疫措施再強化，造成大家短時間生活上的不便，非常感謝市民朋友諒解與支持，也再次呼籲市民朋友低度活動、避免人群接觸，為了防疫堅守在家，家永遠都是最安全的避難所。

民政局長柯慶忠表示，今日將迅速整備資源，由板橋及中和區公所擇定活動中心或適當地點成立熱區防疫中心後，邀集熱區分局、派出所、里長聯誼會長、熱區涵蓋里之里長及里幹事召開防疫計畫說明會，確認各編組工作並建立聯繫名冊及通訊群組，完成所有必要部署。





▲侯友宜成立熱區防疫中心。（圖／市府提供）