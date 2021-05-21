　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄燒烤店爆萬華傳播鏈！2包廂＋員工已6人確診　關係曝光

▲新北男曾有萬華茶室活動史，衍生高雄燒烤店群聚感染 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲新北男曾有萬華茶室活動史，衍生高雄燒烤店群聚感染 。（圖／高雄市衛生局提供）

記者許宥孺／高雄報導

中央流行疫情指揮中心21日公布高雄市本土案例共4例，皆為燒烤店群聚感染個案。一名67歲新北市男子曾赴萬華茶室，14日到左營區一家燒烤店用餐後，16日確診，沒想到這晚在燒烤店聚餐的包廂客人加上員工，就有6人陸續因此染疫。

經高雄市衛生局疫調發現，14日晚間6點至9點，新北確診男在左營區「串門子海鮮燒烤」2樓5號包廂與4名友人聚餐後，同桌的3名友人陸續出現症狀，其中60多歲女在20日確診，為案2715，另20日同桌2名友人也確診，分別為案2964、案2965；而另一名友人被匡列採檢後，結果為陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄燒烤店爆萬華傳播鏈，20日再有4人染疫。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼案2964、案2965與新北男同桌用餐後相繼確診。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄燒烤店爆萬華傳播鏈，20日再有4人染疫。（圖／高雄市衛生局提供）

而14日晚間在2樓另一包廂內也出現確診者！一名高雄女保險業務員，14日晚間7點至10點與7名朋友也到「串門子海鮮燒烤」聚餐，18日出現喉嚨不適，由家人陪同至醫院就醫篩檢後確診。

衛生局將當時同桌用餐的7名友人都匡列採檢隔離，其中6人一採陰性，另有1名40多歲男同事20日採檢結果陽性，CT值14，於負壓隔離病房治療中，全國案號2963。

▲▼高雄燒烤店爆萬華傳播鏈，20日再有4人染疫。（圖／高雄市衛生局提供）

▲在新北男隔壁包廂用餐的保險業務員、同事也因此染疫。（圖／高雄市衛生局提供）

這起群聚感染除了造成2包廂內5名客人染疫外，也有一名40多歲男員工因被通知為確診者接觸者，在20日凌晨被安排至醫院採檢後至防疫旅館居家隔離，20日檢驗結果陽性，收治於隔離病房。

▲▼高雄燒烤店爆萬華傳播鏈，20日再有4人染疫。（圖／高雄市衛生局提供）

▲燒烤店員工被匡列為確診者的接觸者，20日採檢陽性。（圖／高雄市衛生局提供）

女孩想要的都在這

【更多新聞】

快訊／跟進台中！高市府：餐飲業禁內用一律外帶...不行就休業

1張圖揭「高雄燒烤店群聚」導火線！4天內6人確診

快訊／高雄確診業務「遊北部4天」！太太也染疫…去過小北、全聯

快訊／新北確診男左營吃燒烤傳給同桌友人　隔壁包廂女業務也中鏢

快訊／北部確診男遊萬華！搭高鐵、捷運南北往返　家人也染疫

快訊／台北確診女搭高鐵返高雄　逛義享天地+好市多　9足跡曝光

ET快訊
大媽無罩逛市場！警送新口罩　她丟地上嗆：誰規定要戴
確診保險員1傳5！　接觸客戶14人2中鏢
屏東、南投失守！本島「最後4淨土」一張圖看全台確診分佈
快訊／沖繩將宣布進入「緊急事態」！　今增207例創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「加強版防疫專責旅館」即起上線！4飯店凱撒是其一　現有351房間

不斷更新／三級警戒全民戴口罩！各縣市防疫措施一次看

上「同間廁所」也會染疫！重症醫師揭「1動作」：會炸出「病毒微粒」

全台中禁內用　逢甲串燒名店破天荒外帶7折、米其林便當店送優惠

德基水庫終於降下大雨！30分鐘後停了　果農失望喊：再下久一點

全國首例！台中上百名現職醫護檢人員　成立志願軍投入防疫

屏東淨土淪陷！急關墾丁大街攤販＋流動夜市　全面外帶實聯制　

萬華「這種連結」被讚爆！林立青分享疫情現況：急難時發揮作用

返桃園家發燒！萬華租屋學生「打1922、衛生局無解」　傻眼揭3點

高雄燒烤店爆萬華傳播鏈！2包廂＋員工已6人確診　關係曝光

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

「加強版防疫專責旅館」即起上線！4飯店凱撒是其一　現有351房間

不斷更新／三級警戒全民戴口罩！各縣市防疫措施一次看

上「同間廁所」也會染疫！重症醫師揭「1動作」：會炸出「病毒微粒」

全台中禁內用　逢甲串燒名店破天荒外帶7折、米其林便當店送優惠

德基水庫終於降下大雨！30分鐘後停了　果農失望喊：再下久一點

全國首例！台中上百名現職醫護檢人員　成立志願軍投入防疫

屏東淨土淪陷！急關墾丁大街攤販＋流動夜市　全面外帶實聯制　

萬華「這種連結」被讚爆！林立青分享疫情現況：急難時發揮作用

返桃園家發燒！萬華租屋學生「打1922、衛生局無解」　傻眼揭3點

高雄燒烤店爆萬華傳播鏈！2包廂＋員工已6人確診　關係曝光

「加強版防疫專責旅館」即起上線！4飯店凱撒是其一　現有351房間

不斷更新／三級警戒全民戴口罩！各縣市防疫措施一次看

林采欣孤單在家慶生　竟驚爆「被火燙傷意外」！

土地稅法部分修正案　今三讀通過

上「同間廁所」也會染疫！重症醫師揭「1動作」：會炸出「病毒微粒」

林右昌防疫壓力大到暴瘦8公斤　設基隆防線阻疫情入侵

台南勸戴未戴口罩竟遭推打、辱罵　警強硬處理依法究辦

全台中禁內用　逢甲串燒名店破天荒外帶7折、米其林便當店送優惠

中職二軍19日因球員體溫過高延賽　採檢結果出爐

孩子在家防疫見療癒毛球「抱緊狂吸」　苦主眼神死：讓我睡覺…

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

生活熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

基隆確診男足跡驚人！連續26天到萬華茶室報到

快訊／台中明天起「各場所禁止飲食」！

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

快訊／再增312例本土病例！　連續一週「單日新增破百例」

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

快訊／增312本土「縣市分布曝光」！

即／台中「本土+5」足跡曝光！　遍及各大寶雅、家樂福、屈臣氏

旅澳ICU護理生「揭封城實錄」告誡2重點

朝陽妹道歉被出征！同校生緊抓2關鍵狂噴

更多熱門

相關新聞

全台中禁內用　逢甲串燒名店破天荒7折優惠

全台中禁內用　逢甲串燒名店破天荒7折優惠

今（21）日本土確診人數再破300例，疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲大家「周末非必要勿外出」。台中市長盧秀燕也宣布，明起全台中餐飲業禁止現場飲食，外帶外送需採實聯實名制。餐飲業者自救火速推優惠，逢甲串燒名店推串燒套餐外帶最低7折起，連酒水也有優惠；米其林便當名店也推外帶便當送味噌湯。

柯文哲宣布暫停自費接種、醫護優先　喊話中央快給疫苗

柯文哲宣布暫停自費接種、醫護優先　喊話中央快給疫苗

美國經濟復甦「台灣務必做到這件事」　謝金河：一旦受阻將被取代

美國經濟復甦「台灣務必做到這件事」　謝金河：一旦受阻將被取代

疫情滿1年「治裝費」省最多錢！網指1痛處哀號

疫情滿1年「治裝費」省最多錢！網指1痛處哀號

屏東淨土淪陷！急關墾丁大街攤販＋流動夜市

屏東淨土淪陷！急關墾丁大街攤販＋流動夜市

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染高雄衛生局包廂燒烤店群聚萬華

讀者迴響

熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

基隆確診男足跡驚人！連續26天到萬華茶室報到

快訊／台中明天起「各場所禁止飲食」！

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

快訊／再增312例本土病例！　連續一週「單日新增破百例」

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

即／屏東淪陷1確診！13天足跡曝　一日遊萬華染疫

新北確診足跡現「驚人巧合」！

情定王家梁！女神許維恩4段情史轟轟烈烈

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面