高雄燒烤店爆萬華傳播鏈！2包廂＋員工已6人確診　關係曝光

▲新北男曾有萬華茶室活動史，衍生高雄燒烤店群聚感染 。（圖／高雄市衛生局提供）

記者許宥孺／高雄報導

中央流行疫情指揮中心21日公布高雄市本土案例共4例，皆為燒烤店群聚感染個案。一名67歲新北市男子曾赴萬華茶室，14日到左營區一家燒烤店用餐後，16日確診，沒想到這晚在燒烤店聚餐的包廂客人加上員工，就有6人陸續因此染疫。

經高雄市衛生局疫調發現，14日晚間6點至9點，新北確診男在左營區「串門子海鮮燒烤」2樓5號包廂與4名友人聚餐後，同桌的3名友人陸續出現症狀，其中60多歲女在20日確診，為案2715，另20日同桌2名友人也確診，分別為案2964、案2965；而另一名友人被匡列採檢後，結果為陰性。

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▲▼案2964、案2965與新北男同桌用餐後相繼確診。（圖／高雄市衛生局提供）

而14日晚間在2樓另一包廂內也出現確診者！一名高雄女保險業務員，14日晚間7點至10點與7名朋友也到「串門子海鮮燒烤」聚餐，18日出現喉嚨不適，由家人陪同至醫院就醫篩檢後確診。

衛生局將當時同桌用餐的7名友人都匡列採檢隔離，其中6人一採陰性，另有1名40多歲男同事20日採檢結果陽性，CT值14，於負壓隔離病房治療中，全國案號2963。

▲在新北男隔壁包廂用餐的保險業務員、同事也因此染疫。（圖／高雄市衛生局提供）

這起群聚感染除了造成2包廂內5名客人染疫外，也有一名40多歲男員工因被通知為確診者接觸者，在20日凌晨被安排至醫院採檢後至防疫旅館居家隔離，20日檢驗結果陽性，收治於隔離病房。

▲燒烤店員工被匡列為確診者的接觸者，20日採檢陽性。（圖／高雄市衛生局提供）

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