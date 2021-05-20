快訊／高雄確診業務「遊北部4天」！太太也染疫　去過小北、全聯

▲高雄市政府20日召開防疫會議。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內社區感染暴增，高雄市20日新增2例本土個案，其中1例為案2529、50多歲貿易業務的太太，遭匡列隔離採檢後確診，為案2714，衛生局20日公布足跡史裡，包含小北百貨、全聯、郵局、大牛牛肉麵都入列。

高雄市衛生局表示，50多歲貿易公司業務員在10日至14日曾有北北基、花蓮活動史，14日下午搭乘高鐵南下149班次從台北回到新左營站，隨後搭乘高雄捷運紅線到美麗島站，再轉搭橘線至市議會站，當日就有喉嚨癢、腹瀉症狀。

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▲案2529高雄男業務足跡史。（圖／高雄市衛生局提供）

17日上午這名男業務員到位於三民區的公司上班，中午則是到新興區南華商圈用餐，下午又回到公司上班日，由於他17日有出現發燒症狀，至診所就醫後轉診至醫院採檢返家，18日晚間確診，轉至負壓隔離病房治療中。個案共計匡列接觸者10人。

▲高雄市20日公布足跡 ，太太也確診。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局指出，20日高雄市確診2例個案中，其中1名為男業務員的太太，為案2714，是40多歲女家管，她在可傳染期15日上午曾到前金區中正路小北百貨、中華三路全聯，下午到三民市場雲家檸檬汁消費，17日下午又到前金區中華三路全聯採買，並到前金郵局辦理業務，18日上午又再到前金區中華三路小北百貨，下午則是到苓雅區大牛牛肉麵。5月4日至18日都有到前金區里歐早餐店消費，初步匡列接觸者約22人，將持續調閱監視器連絡相關接觸者。