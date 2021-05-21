快訊／關東煮掰了！竹市即起超商不准賣熟食、禁內用　封籃框涼亭

▲新竹市未戴口罩執法，累積至今早共開罰91件。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府今召開防疫會議宣布，因應防疫，至即(20)日起公園125處的涼亭設施、遊具設施、體健設施，將封閉暫不開放，全市戶外籃框即日起也「封框」，避免群聚；四大超商，即日起禁賣熟食與禁止內用；另，竹市防疫執法，針對「外出未佩戴口罩」累積至今早已開罰91件，同時新竹市規劃社區篩檢站預計本周完成，屆時篩檢將採預約制，分有快篩、PCR篩檢服務。

市府說明，四大超商禁賣熟食與禁止內用部分，以關東煮、茶葉蛋、熱狗、包子、地瓜等「在開放空間檯面讓消費者自取的食物項目」為主，需由店員協助操作的咖啡機、霜淇淋、微波食品則不在此限，目的是控制不限定民眾皆可接觸的食物種類，避免增加感染傳遞風險。

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市府指出，針對民眾未戴口罩市府嚴格執法，累計至今上午，竹市共開出91張罰單，道路行人、機車騎士及超商購物民眾居多；城銷處說明，以運動熱點十八尖山為例，今早發現涼亭內有民眾休憩時將口罩拉下，因此祭罰單。

除落實戴口罩，公共運輸也需實施實聯制，目前市區76輛公車已完成簡訊實聯制設置，包括新竹客運48輛車、金牌客運8輛車、苗栗客運6輛車、科技之星9輛車、國光客運5輛車，提醒民眾搭乘時務必掃描QRCode，完成實聯制登記。

竹市今起125處公園的涼亭設施、遊具設施、體健設施以及全市戶外籃框都將封閉不開放。此外，竹市本周將完成社區篩檢站設置，地點位於國軍新竹地區醫院停車場，屆時將提供衛生局通知採檢者篩檢，另也將對民眾開放、採預約制，並同時提供快篩與PCR篩檢。

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