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工程師未篩檢卻「狂收確診通知」　網疑假資料？衛生局曝關鍵

▲工程師未篩檢卻「狂收確診通知」　網疑假資料？衛生局曝關鍵。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲有一名工程師在未篩檢的情況下不斷收到確診通知，因而上網求助。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名工程師莫名其妙收到「確診」通知簡訊，由於該電話所留的姓名、住址皆非他本人，工程師無端遭多通簡訊、電話通知「確診」，憂心害同事、家人無端遭匡列，也害怕真正的確診者收不到通知，依然在外面趴趴走傳送病毒，急得PO網求助。

任職於工業區的陳姓工程師接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，5月16日接到許多通由相同號碼發出的未接來電，其中接起的一通通知他，他於日前前往篩檢的報告出爐，確認他是肺炎「確診」者，要求他在119救護車前往接他之前，要隔離在家，不能外出。

▲工程師未篩檢卻「狂收確診通知」　網疑假資料？衛生局曝關鍵。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲新竹市府表示，篩檢時除了手寫各資，還會過健保卡、核對身分證，所以無須擔心有「假資料」的問題。

陳姓工程師向對方反映，來電要找的姓名、性別、住址皆與他不符，且「篩檢日」那天他在公司上班，並未做篩檢，明確告知對方「打錯了」，未料之後仍繼續接到「確診通知」的簡訊與電話。

因不勝其擾，擔心害家人、同事被無端匡列，也擔心真正確診的篩檢者不知道確診，反而造成疫情傳播，陳姓工程師打電話向1922詢問，但1922無法查證來源，因此給了他新北衛生局的電話，讓他自己撥電話請求協助。

只是電話又經過轉接，一下說要幫他轉給新竹市衛生局處理，一下又說請他繼續等候通知，最後陳姓工程師仍然不知道要找誰幫忙，簡訊卻依然不中斷的發出，求助無門的陳姓工程師因此上網尋求協助。

網友也提供意見討論「是否是詐騙集團詐騙新手法」、「電話號碼寫錯或者太潦草被看錯，常有的事」、「165打下去啊」、「陽性！警察跟救護車就會來載人了，或許對方是無心的剛好留錯電話號碼」、「未必假電話吧，說不定字太醜
或是口誤」、「假電話」。

新竹縣政府表示，正常有陽性個案時，會透過當地衛生局，直接由衛生局人員打電話聯絡該個案，清楚說明應該怎麼做，不會是上述臉書新竹大小事民眾所po文的那樣做法，目前已經聯繫反映給衛生福利部台北醫院，由醫院清查中。

新竹市政府也說明，民眾前往篩檢時除了手寫各資，還會過健保卡、核對身分證，所以無須擔心有「假資料」的問題，即使是書寫造成電話號碼辨識錯誤，收到錯誤的簡訊或來電，只要與來電人員說明清楚即可，不過由於簡訊是電信業者透過資料庫大量發出，並非護理師或相關人員一封一封撥打，因此仍有可能繼續接到通知簡訊，無須理會即可。

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