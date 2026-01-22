　
地方 地方焦點

江肇國包場！讓「尚勇」精神進電影院　重溫12號陪孩子走棒球路

▲台中市議員江肇國包場邀請四校棒球隊觀賞《冠軍之路》，近200名基層小球員齊聚戲院感受奪冠瞬間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市議員江肇國包場邀請四校棒球隊觀賞《冠軍之路》，近200名基層小球員齊聚戲院感受奪冠瞬間。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

紀錄片《冠軍之路》在全台掀起觀影熱潮之際，台中市議員江肇國昨（21）日晚間於台中站前秀泰影城舉辦包場活動，邀請中山國中、向上國中、忠孝國小及力行國小等4校棒球隊進場觀影，近200名小球員齊聚戲院，在大銀幕前重溫台灣隊於2024年世界棒球12強賽一路挺進、最終奪冠的關鍵時刻。

《冠軍之路》自今年元旦上映以來感動無數觀眾，票房已突破六千萬元，片中不僅呈現奪冠的榮耀瞬間，也細膩描繪球員背後長時間高強度訓練與承受的心理壓力。江肇國表示，受邀的四所學校都是台中基層棒球的重要搖籃，其中中山國中更曾在國際賽事中勇奪世界冠軍，但多數基層球員的成長環境依然刻苦。

他指出，自己在議會持續爭取改善老舊宿舍與訓練設施，同時也希望從精神層面支持孩子，讓他們理解所謂「冠軍精神」，並非一蹴可幾，而是日復一日、不輕言放棄的累積。江肇國期盼，透過這部真實記錄國家隊從不被看好到站上世界巔峰的紀錄片，讓正走在棒球路上的孩子們，看見堅持與努力所能抵達的高度。

觀影過程中，戲院內氣氛隨著比賽進程起伏，當大銀幕重現台灣隊奪下冠軍的瞬間，不少孩子忍不住揮拳歡呼，甚至紅了眼眶。片中林家正、陳傑憲等前輩在國際賽場上奮戰的畫面，讓小球員們目不轉睛，有人低聲討論戰術，有人默默握緊拳頭，彷彿在心中為自己的未來投射藍圖。

江肇國也在現場勉勵孩子們，「你們就是台中的驕傲，只要不放棄、持續努力，未來的國家隊名單裡，一定會有你們的名字。」活動尾聲，江肇國特別準備由中華職棒會長蔡其昌推出的「TEAM TAIWAN 尚勇」春聯，逐一親手贈送給每位小球員，象徵台灣隊在國際賽場上展現的團結、韌性與不服輸精神。

江肇國強調，台中身為「世界棒球之都」，不僅需要完善的球場與硬體建設，更需要對基層選手長期且穩定的投入與關懷。未來他將持續在政策與行動上支持體育發展，以更多元的方式陪伴孩子成長，讓棒球夢想不只被看見，也有機會真正被實現，同時也期盼即將到來的世界棒球經典賽，中華隊能再次為國人帶來感動與榮耀。

▲台中市議員江肇國包場邀請四校棒球隊觀賞《冠軍之路》，近200名基層小球員齊聚戲院感受奪冠瞬間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲江肇國也在現場勉勵孩子們，「你們就是台中的驕傲，只要不放棄、持續努力，未來的國家隊名單裡，一定會有你們的名字。」（圖／記者游瓊華翻攝）

 


01/20 全台詐欺最新數據

台中去年9月傳出殺人棄屍案件，一名洪男不滿同事李男積欠25萬，預藏膠帶、保鮮膜捆綁李男，用童軍繩將李男勒斃，再將人推落邊坡，直到隔月民眾發現屍體，案件才曝光。檢方近日偵結，依殺人罪起訴洪男，預計由國民法官審理。

費城人諾拉將為義大利出征WBC！

詐團「刷卡換現金」手法曝　50人狂刷2千萬

