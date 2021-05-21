快訊／陳時中求求大家：周末假日千萬別出門

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

因應台灣本土疫情嚴峻，全國進入三級警戒。為了減少傳染的可能，指揮中心指揮官陳時中今（21）日也特別在記者會上拜託「這週六日請大家收收心」，如果能夠在這兩天把人員流動降到最低，可逐漸把這些傳染鏈切斷，對防堵疫情也是非常有用的一件事。

陳時中今在記者會上提到，明後天就是周末，理解大家工作一週後，假日想找朋友聚會或出門走一走，但「我們還是要拜託大家減少外出、避免聚會」。他也呼籲「週六日請大家收收心」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳時中呼籲，周末放假非必要別出門。（圖／指揮中心提供）

陳時中解釋，如果能夠在這兩天把人員流動降到最低，也可逐漸的把傳染鏈切斷，對防堵疫情是一件非常有用的事。他也提到，現在醫事、醫療人員非常辛苦，日以繼夜在抗疫，也陸續傳出有些醫院內的人員被感染到，要再做院內感染控制，篩檢後也還要繼續照顧病人，「真的是多頭在燒」。

陳時中指出，如果沒有大家一起努力把這樣的流動降到最低，把傳染可能性降到最低，不斷因為有聚會而造成一些傳染，社會對醫療界不公平、對社會也不好，要拜託大家，雖然很期待周六日放假能夠有些活動，但沒有必要的話，就千萬不要進行，「在這裡還是拜託全國民眾一起努力」。

▲5月21日新冠肺炎確診個案數。（圖／指揮中心提供）