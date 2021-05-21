共體時艱自主休市防疫　台南4夜市暫停營業至5月28日

▲台南市長黃偉哲要求市場及夜市落實各項防疫措施，目前已有新營中華路夜市等4大夜市宣布停業，全力支持市府防疫政策，為防疫盡心力。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應疫情持續延燒，市府針對夜市及市場祭出防疫規範，宣布全面禁止設置座位區，所有熟食一律外帶並禁止邊走邊吃，違者將依傳染病防治法進行裁罰，市長黃偉哲要求市場及夜市落實各項防疫措施，也積極與自治會討論，目前已有新營中華路夜市等4大夜市宣布停業，全力支持市府防疫政策，為防疫盡心力。

市長黃偉哲說，全國防疫均已升為3級警戒，為阻絕病毒及傳染可能性，已要求市場、夜市所有的攤商都要配戴口罩，熟食攤全面取消共食區，僅可提供外帶並禁止邊走邊吃，21日起全市同步派員至商圈、市場及夜市宣導，呼籲民眾於外出時必須全程配戴口罩，如遇欲勸導不聽或惡言相向者，將於蒐證後移送各業管單位依相關法令進行裁罰，同時呼籲市民於接獲來源不明或未經證實之疫情或防制措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意擅播、轉傳，以免觸法，相關防疫資訊可上台南市政府或疾管署網站或撥打1922防疫專線洽詢。

經發局長陳凱凌表示，目前配合疫情政策，已有4處業市自主停業助抗疫，白河國泰路夜市5月16日與5月23日停業；土城聖母廟夜市5月20日與5月27日停業；鹽水夜市5月19日與5月26日停業；新營中華路夜市5月22日與5月29日停業。另鹽水牛墟市集及善化牛墟市集亦公告休市至5月底，後續再視疫情情況公告恢復營業時間，為減少群聚，保護社區民眾健康，鼓勵其他夜市也加入暫時停業行列。

市場處處長陳豪吉說，為防堵疫情擴散，市場處聯合區公所等單位進行防疫政策宣導與稽查，有民眾不理性不願配合戴口罩，經同仁勸導卻發生辱罵、以口水攻擊稽查小組成員等情形，目前已向派出所報案告發妨害公務罪及公然侮辱罪，並已向衛生局告發，呼籲民眾應理性配合公務勸導與稽查，市場處重申，防疫視同作戰，雖然過程辛苦，但防疫的決心不變，這是一場持久戰，要贏，需要你我一起並肩作戰！

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