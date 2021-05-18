好消息！竹縣確診2童二、三採皆陰　217匡列今晚全部解隔離



▲新竹縣府18日傍晚宣布，案1589男童、案1676女童後續二次檢驗都陰性，另外217匡列也全數通過篩檢，預計今晚可解除隔離。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心前天(16日)公布之新竹縣兩例本土確診案例：湖口未滿6歲男童和芎林未滿5歲女童，因就醫時採檢呈現陽性反應，經醫院通報中央流行疫情指揮中心為確診案例，竹縣府依中央指示緊急匡列接觸者217人，並全數居家隔離、陸續採檢送驗，兩名孩童經後續兩次採檢，結果皆為陰性，今晚由指揮中心確定解除隔離，目前已辦理出院。

新竹縣衛生局指出，兩起案例「案1589湖口男童」、「案1676芎林女童(原誤植案號為1672)」原匡列的接觸者共217人，經過採檢結果均為陰性，今天也一併解除隔離，改為自主健康監測。衛生局說明，由於醫院第一次採檢是陽性，院方依規定通報中央為確診，新竹縣也受中央指揮，針對疫情絲毫不敢大意，按規定匡列接觸者、居家隔離並採檢。

新竹縣長楊文科表示，這兩起孩童案例已確定解除，請家長安心，目前國內疫情仍非常嚴峻，民眾務必遵守防疫措施，盡量不要外出，外出則全程戴口罩，隨時維持社交距離、量體溫、噴酒精消毒，個人防疫絕對沒有鬆懈的空間，大家一起守護生活環境。

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