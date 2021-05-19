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快訊／竹市19日新增2確診足跡一覽　多家賣場、超商、高爾夫球場

▲竹市19日新增本土2例　足跡包含多家賣場、超商、高爾夫球場。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市19日新增本土確診2例。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市19日新增確診2例，市府下午公布足跡，包含多家賣場、超商、高爾夫球場。市府表示，案2349、23502案足跡從5月11日起至17日止，幾乎集中在在新竹市範圍，包含統一超商、大樹賣場、億客來生鮮超市、85度C咖啡以，其中還有桃園龜山區文化路的流動餐車以及新竹縣寶山高爾夫球場。

新竹市流行疫情指揮中心今說明，案2349為一名30多歲男性，為案2011的匡列接觸者，17日採檢昨（18）日確診。案2350則為昨發布之案2256同住家人，為一名50多歲女性，前天採檢、昨（18）日確診。市府表示，若民眾有到過中央公布確診個案的足跡場所，請做好自我健康監測，有症狀請打1922通報。

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新竹市流行疫情指揮中心公布案2349（PCR陽性）於竹市足跡，5月12日至16日僅自行開車往返竹市住家與公司，其餘足跡皆在外縣市，包含新竹縣、桃園等地，移動方式主要為自駕，為案2011的匡列接觸者，17日接到通知、安排居家隔離並採檢，昨（18日）確診。案2349有一名同住家人，目前市府已匡列相關接觸者28人，進行採檢，將持續擴大匡列接觸者。

案2350（Ct值20）為一名50多歲女性，為昨日公布之案2256的同住家人，17日採檢、昨（18）日確診。目前市府已匡列相關接觸者1人，進行採檢，將持續擴大匡列接觸者。

另，也公布案2349、案2350於竹市足跡，如附圖表所示。

新竹市流行疫情指揮中心指揮官林智堅市長也提醒市民，若曾到過確診個案足跡場所，請持續自我健康監測，若於5月31日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀，應配戴醫用口罩，儘速就近就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知接觸史，相關疑慮請撥打1922。

他也呼籲，如果有到過中央公布確診個案的足跡場所，請做好自我健康監測，有症狀請打1922通報。非常時期，盼全民對醫護多加包容、體諒、同理心，團結才能度過難關。

▲竹市19日新增本土2例　足跡包含多家賣場、超商、高爾夫球場。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市公布案2349、2350足跡。

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